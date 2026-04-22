Погода на майские праздники 2026: какая будет 1 и 9 Мая в Москве, СПб и других городах

Какая погода будет 1 и 9 мая 2026 в Москве, СПб, Краснодаре, Новосибирске? Прогноз на майские праздники, температурные качели, «черёмуховые холода» и советы для дачников и метеозависимых. 21 апреля, 22:15

Погода на майские праздники 2026 в России ожидается прохладной и ветреной: в целом май стартует около климатической нормы, но при этом возможны резкие перепады температуры, дожди и ночные заморозки в первой половине месяца.

На 1 мая и 9 Мая в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске и Екатеринбурге погода будет разной, поэтому перед поездками, дачными работами и прогулками стоит ориентироваться не только на общий фон, но и на прогноз по конкретному городу.

Когда отдыхаем на майские праздники 2026

В мае 2026 года россиян ждёт два блока длинных выходных: с 1 по 3 мая, на День Весны и Труда, и с 9 по 11 мая, на День Победы, поскольку 9 Мая выпадает на субботу, а дополнительный выходной переносится на понедельник, 11 мая.

Общий прогноз погоды на май 2026

Предварительный прогноз на май 2026 говорит о том, что в большинстве регионов температура будет близка к климатической норме, однако спокойным этот месяц назвать нельзя из-за выраженных температурных качелей. В отдельные дни воздух будет прогреваться до +18…+23 °C, а затем всего за пару суток дневные значения могут откатываться к +5…+8 °C.

В предпоследнюю апрельскую неделю жителей европейской части России ждёт похолодание с возвратом зимней погоды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Грядущая неделя вряд ли порадует тёплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет битва между весной и зимой! Несмотря на относительно ранний в этом году весенний сезон, климатическая машина времени отбросит нас в прошлое, на три недели назад. Это будет очередная волна холода перед майскими праздниками», — говорится в сообщении.

По образному выражению синоптика, апрель — это «черновик» мая: «Предварительно, даже на Первомай особого весеннего тепла ждать не стоит», — написал Тишковец. Ночная температура в столице составит от 1 до 6 градусов со знаком плюс, по области — около 0, а в середине дня плюс 9–14. При этом, подчеркнул метеоролог, «прогнозы перечёркиваются, правки вносятся по ходу дела».

Прогноз погоды на 1 и 9 Мая по городам

Москва и Подмосковье

В 2026 году в Москве 1 Мая будет по‑весеннему свежим: днём около +14…+15 °C, ночью около +2 °C, облачная погода с дождями. 9 Мая будет теплее: днём примерно +15…+20 °C, ночью около +5…+7 °C с риском короткого дождя и переменной облачности.

В 2024‑м 1 Мая было почти по‑летнему тёплым: около +18…+20 °C днём, малооблачно и сухо. В 2025‑м первый день мая заметно проигрывал по ощущениям: всего около +9…+10 °C днём, пасмурно, ночью — около нуля. 9 мая 2024 года оказалось аномально холодным: днём всего +2…+3 °C, ночью лёгкий минус, местами мокрый снег и град. В 2025‑м в День Победы было свежо, но уже без погодных минимумов: около +10…+11 °C днём, облачно, без сильных осадков, с прохладным ветром.

Климатическая норма для мая в Москве — около +16 °C днём, +8…+9 °C ночью и примерно 50–60 мм осадков за месяц.

Будет ли холодно 1 мая 2026. Фото © Life.ru

Санкт‑Петербург

1 Мая в Петербурге в 2026 году обещает быть прохладным и ясным: днём около +14…+15 °C, ночью около +2 °C, без дождей. 9 Мая будет теплее: днём около +10…+17 °C, ночью около +6…+8 °C, облачно, местами слабый дождь.

Если сравнить с прошлыми годами, то ни 2024‑й, ни 2025‑й тёплыми майскими праздниками не баловали. В 2024‑м 1 Мая было около +12 °C, сухо и малооблачно — один из лучших вариантов за последние годы. В 2025‑м 1 Мая оказалось заметно холоднее: около +9 °C днём, ночью ближе к нулю. 9 Мая в обоих годах держалось в районе +10…+12 °C с ветром и дождём.

Краснодар

На 1 мая 2026 года в Краснодаре прогнозируют мягкую, но не жаркую погоду: днём около +19…+22 °C, ночью +10…+11 °C. Будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но в целом погода комфортная для долгих прогулок. К 9 мая 2026 года ожидается около +22 °C, ночью +10…+13 °C. Будет пасмурно, и высок риск кратковременного дождя.

1 и 9 Мая в 2024 и 2025 годах в Краснодаре были по‑настоящему тёплыми: днём температура часто уходила за +20 °C, а ночи держались в районе комфортных +10…+12 °C. При этом ясные солнечные дни чередовались с дождями и грозами.

Какая погода будет на майские праздники 2026 в Краснодаре. Фото © ТАСС / Игорь Онучин

Екатеринбург

1 мая 2026 года в Екатеринбурге ожидается прохладным и сырым: днём около +8…+12 °C, ночью около 0…+2 °C, небо будет затянуто облаками, возможны небольшие дожди.. К 9 мая 2026 года прогноз веселее: днём воздух прогреется до +16…+18 °C, ночью будет около +3…+9 °C.

Если посмотреть на прошлые годы, Екатеринбург редко баловал стабильностью. В 2024 году 1 Мая было свежо (около +8 °C) и пасмурно, местами шёл дождь со снегом. В 2025‑м первое число тоже выдалось дождливым и прохладным: днём около +11 °C, сыро и серо.

Новосибирск

1 мая 2026 года в Новосибирске будет свежо: днём около +10 °C, ночью +1…+2 °C, возможен дождь. 9 Мая станет заметно теплее — около +16 °C днём и +6 °C ночью, без сильных осадков, с прояснениями.

Погода на майские праздники 2026 в Новосибирске. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

По прошлым годам картина похожая. 1 мая 2024 года было прохладно, около +7 °C, а 1 мая 2025‑го — уже мягче, примерно +14 °C. На 9 Мая город обычно выходит к комфортным +14…+17 °C без резкого холода.

Что такое «черёмуховые холода» и когда ждать заморозков

«Черёмуховыми холодами» называют возвратные майские похолодания, которые нередко совпадают с периодом цветения черёмухи. В 2026 году ожидается две волны такого похолодания в первой половине мая, а по ночам возможны заморозки ниже нуля.

Для дачников и владельцев участков — это один из главных погодных факторов майских праздников, потому что визуально весна уже кажется устойчивой, а фактически ночной минус всё ещё вероятен.

Что такое «черёмуховые холода» и будут ли они в мае 2026. Фото © Freepik

Осадки и ветер в мае 2026

Осадки в мае 2026-го по регионам будут распределяться неравномерно: больше дождей, предварительно, ожидается в Ленинградской области, Карелии, на востоке Северо-Запада, в Поволжье, Сибири и на Урале.

В Москве за месяц прогнозируют около восьми солнечных дней и тринадцати дней с осадками, а порывы ветра местами могут достигать 15–16 м/с. Из-за ветра и резких перепадов температуры на улице нередко кажется холоднее, чем показывает термометр, поэтому перед поездкой за город лучше смотреть не только на градусы, но и на силу ветра.

Будут ли дожди на майские праздники 2026. Фото © Life.ru

Что делать дачникам в майские праздники

С высадкой теплолюбивых культур в открытый грунт на майские праздники 2026 года лучше не спешить. Томаты, перцы и огурцы особенно плохо переносят ночные похолодания и заморозки. В средней полосе, на Урале и в Сибири даже после тёплого дня в начале мая рассада может пострадать, поэтому торопиться с посадкой не стоит.

На участке лучше заранее подготовить укрывной материал: плёнку, спанбонд, дуги и всё, что поможет быстро закрыть грядки на ночь. В мае 2026 года важнее быть готовыми к резкому похолоданию, чем рассчитывать на раннее и стабильное тепло.

Теплицы и парники перед майскими праздниками лучше заранее проверить на прочность и хорошо закрепить, особенно в регионах с порывистым ветром. Плохо закреплённую конструкцию может повредить даже несильный ветер, и проблем от этого будет больше, чем от короткого дождя.

Когда лучше сажать рассаду в мае 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Galina Savina

Часто задаваемые вопросы

Какая погода будет 1 мая 2026 в Москве?

1 мая 2026 года в Москве, предварительно, ожидается облачная погода, кратковременные дожди и около +9…+11 °C. Для шашлыков и прогулок этот день подойдёт, но только если вы готовы к сырости и не рассчитываете на полностью сухое и солнечное небо.

Будет ли солнечно 9 мая 2026 в Москве?

9 мая 2026 года в Москве, исходя из климатической нормы и погоды последних лет, будет прохладным. Днём в это время обычно бывает около +14…+16 °C, но в последние годы сам День Победы часто оказывался холоднее привычного: температура держалась ближе к +10…+12 °C, при переменной облачности и кратковременных дождях.

В 2023‑м праздник прошёл на фоне умеренного весеннего тепла и без существенных осадков: днём было порядка +14…+15 °C, облачно, но в целом комфортно для прогулок. В 2024‑м, напротив, 9 Мая стало одним из самых холодных за последние годы: днём температура едва дотягивала до +5…+7 °C, ночью были заморозки, местами отмечались мокрый снег и сплошная облачность. В 2025‑м день тоже вышел свежим и серым: максимум днём составил около +10…+11 °C, небо было в основном затянуто, без заметных осадков, но без ощущения настоящего весеннего тепла.

Когда ждать заморозков в мае 2026?

Возвратные заморозки, вероятнее всего, придутся на первую половину мая, когда ожидается две волны похолодания, связанные с «черёмуховыми холодами». Особенно внимательно к ночным температурам стоит относиться дачникам в средней полосе, на Урале и в Сибири.

Можно ли сажать рассаду на майские праздники?

На майские праздники можно заниматься подготовкой участка и частичной высадкой более устойчивых культур, но теплолюбивую рассаду в открытый грунт лучше переносить осторожно и с укрытием. Главный риск связан не с дневной температурой, а с ночными откатами и заморозками на почве.

Когда появится точный прогноз на майские праздники?

Более точный прогноз официальные синоптики ожидают не раньше 25 апреля 2026 года, когда станет яснее конфигурация циклонов, влияющих на начало мая. До этого момента разумно ориентироваться на предварительный сценарий, вероятность которого оценивается примерно в 65–70%.

Авторы Анна Розанова