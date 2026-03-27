МЧС России передало Ирану 313 тонн медикаментов в рамках гуманитарной помощи

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям передало иранской стороне вторую крупную партию лекарственных препаратов в рамках гуманитарной помощи. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз общим весом 313 тонн был доставлен железнодорожным транспортом в город Астара, где его передали уполномоченным представителям правительства Ирана. Гуманитарная помощь оказана по поручению президента России Владимира Путина.

«Успешно осуществить операцию удалось благодаря содействию азербайджанской стороны, которая поддержала проведение гуманитарной миссии. Также ранее через территорию Азербайджанской Республики был осуществлён вывоз российских граждан, покинувших зону конфликта наземным путём», — подчеркнули в МЧС России.

