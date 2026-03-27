27 марта

Пентагон увеличивает свой контингент на Ближнем Востоке, Иран раскрыл потери американских войск, Зеленский защищает монархию в Саудовской Аравии — дайджест Life.ru. 27 марта, 10:20

Иран отвечает миллионом на 10 тысяч: подготовка к наземной войне

The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщает, что США планируют увеличить контингент войск на Ближнем Востоке. В пески отправятся пехота и бронетехника.

— По словам представителей Министерства обороны, знакомых с планами, Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 000 дополнительных сухопутных войск на Ближний Восток, чтобы расширить военные возможности президента Трампа, даже несмотря на то, что он обдумывает мирные переговоры с Тегераном, — говорится в материале.

По данным Axios, решение будет принято уже на следующей неделе. Иран уже подготовил ответ на случай прибытия дополнительных сил из США. Тегеран мобилизовал более миллиона граждан на случай вторжения, сообщают иранские СМИ.

— США хотят открыть Ормузский пролив, прибегнув к самоубийственным и саморазрушительным методам; это нормально. Мы готовы как к осуществлению их самоубийственной стратегии, так и к тому, чтобы пролив оставался закрытым, — заявил собеседник агентства Tansim.

Трамп продлил мораторий на удары по Ирану до 6 апреля

Президент США Дональд Трамп продлил мораторий на удары по энергетическим объектам Ирана. Ранее этот срок составлял 5 дней.

— Я приостанавливаю период разрушения энергетических станций на 10 дней, до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени, — написал американский лидер.

Сам он говорит, что об этом попросил Тегеран. По словам Трампа, переговоры между США и Ираном продолжаются и идут «очень хорошо».

Ливан применяет FPV-дроны против «Меркав»: тактика СВО на Ближнем Востоке

Шиитская организация «Хезболла» продолжает оборону Южного Ливана, где пытается наступать ЦАХАЛ. Здесь применяется опыт специальной военной операции на Украине. Ливанцы стали применять FPV-дроны для поражения бронетехники. Под удар такого БПЛА попал израильский танк «Меркава».

FPV-дроны проиранских формирований поражают израильскую бронетехнику. Видео © Telegram / Военная хроника

Сколько американцев погибло в войне против Ирана

Официальные американские источники продолжают настаивать на гибели 13 военнослужащих. У иранских военных другие цифры по потерям США.

— Я озвучу лишь минимальные данные, если скажу, что американцы потеряли убитыми от 600 до 800, ранеными они потеряли практически пять тысяч человек, — заявил официальный представитель вооружённых сил Ирана Абольфазль Шекарчи.

По его словам, Ирану также удалось уничтожить 17 военных баз США. Шекарчи отметил, что представители Вашингтона говорят о раненых, но не убитых.

— В качестве одного из примеров: гостиница, находившаяся в распоряжении американских командиров, была поражена, и в ней было 160 погибших и раненых; ни один мусульманин или местный житель не пострадал, так как отель использовался американцами. Только в этом отеле — 100 погибших и 60 ранены, — сказал Шекарчи.

Зеленский защитит Саудовскую Аравию от Ирана

Владимир Зеленский с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию. Здесь, как он сам говорит, прошли важные встречи. В Джидде он пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

— Обсудили ключевые моменты того, что необходимо для большей силы защиты неба в Саудовской Аравии, и прежде всего это касается подходов к уничтожению дронов. Украина готова к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству, — написал украинский диктатор в социальных сетях.

Ранее стало известно, что киевский режим направил на Ближний Восток специалистов по противодействию БПЛА. Почти 250 человек работают над уничтожением иранских дронов в четырёх странах.

Авторы Даниил Черных