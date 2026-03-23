Украино-иранский фронт: зачем Киев полез в войну на Ближнем Востоке Оглавление Украинские военные на Ближнем Востоке: чем ответит Тегеран Поставки из России: бред Зеленского После начала конфликта на Ближнем Востоке власть в Киеве заняла однозначную позицию и решила оказывать поддержку США и союзникам. Какой контингент отправил в тот регион Владимир Зеленский — в материале Life.ru. 22 марта, 22:15

Украинские военные на Ближнем Востоке: чем ответит Тегеран

Владимира Зеленского не принуждали к участию в операции «Эпическая ярость». Более того, президент США Дональд Трамп говорил, что американским войскам не нужна помощь. В итоге 201 украинский военнослужащий уже принимает участие в конфликте.

— Наши команды уже прибыли в ОАЭ, Катар, Саудовскую Аравию, а также направляются в Кувейт. Мы работаем и с другими странами, соглашения уже заключены. Мы не желаем продолжения иранского террора против его соседей, — сказал Зеленский.

В довесок к этому глава киевского режима ввёл санкции против иранских компаний. В феврале Украина внесла Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Выходки Украины не остались без внимания в Тегеране.

— Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью БПЛА, потерпевшая поражение Украина фактически оказалась вовлечённой в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединённых Наций, превратила всю свою территорию в легитимную цель для Ирана, — написал председатель комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи.

Украинский диктатор ответил на угрозы из Тегерана. По его словам, на Украине не боятся последствий. Интересно, что Зеленский уже заявлял о своей этнической принадлежности. Его слова могут объяснить желание ввязаться в конфликт США, Израиля и Ирана.

— У меня еврейская кровь. И я президент, — говорил Зеленский в 2020 году в беседе с израильскими журналистами.

Публицист и аналитик Александр Роджерс считает, что втягиванием Украины в конфликт на Ближнем Востоке Зеленский пытается напомнить о себе, а также получить дополнительное финансирование.

— Зеленский уже несколько месяцев хронически сидит без денег. Кредит, обещанный ему ещё в ноябре, заблокировали Венгрия и Словакия. Чёрную кассу с наличными конфисковали венгерские спецслужбы. Фокус внимания западных СМИ уходит на Ближний Восток. Запасы оружия и средств ПВО тоже. Он отчаянно пытается напомнить о себе, — отметил Роджер.

По его словам, денег нет даже на ВСУ. Боевики некоторых бригад не получили зарплату в марте. В следующем месяце ситуация может ухудшиться.

Поставки из России: бред Зеленского

С начала войны против Ирана Владимир Зеленский был не скуп на заявления, направленные против Москвы. Говорил он о возможном появлении российских войск в Иране. Дошло до того, что Россия помогает вооружением Тегерану, в том числе БПЛА.

— Я имею стопроцентные доказательства, что иранский режим применял их против американских баз и против всего Ближнего Востока. Разведка поделилась с нами некоторыми деталями — и это были российские элементы в этих иранских дронах, — утверждал глава киевского режима.

Доказательств появления «гераней» на Ближнем Востоке нет. Все кадры с российской начинкой БПЛА оказались сняты на Украине и с началом новой войны перемонтированы.

Авторы Даниил Черных