От «мопедов» до Fattah: Каким оружием Иран сжигает бюджет Пентагона в $100 млрд

К разочарованию Пентагона, Тегеран оказался хорошо вооружён, причём самым современным и технологичным оружием. Тут и дроны, и гиперзвук. Чем Иран бьёт по американским и израильским объектам — в материале Life.ru. 3 марта, 22:15 Ракеты и БПЛА Ирана пробивают оборону США и союзников.

В ответ на удары США и Израиля Иран атаковал ракетами и БПЛА объекты по всему Ближнему Востоку. Для этого Тегеран использовал как хорошо зарекомендовавшие себя средства поражения, так и новинки. Как раз арсенал Ирана и вызвал беспокойство в Вашингтоне.

— Эту операцию следовало провести, поскольку Иран через год или через полтора года пересёк бы черту и получил иммунитет. Это означает, что у них было бы так много ракет малой дальности, так много беспилотников, что никто бы не мог ничего с этим поделать, — заявил госсекретарь США Марко Рубио.

В итоге запасы Ирана расходуются на военные базы США и Израиля, нефтяную промышленность и правительственные учреждения.

Fattah-2: иранский гиперзвук 15 махов прорывает ПРО США

Иранское агентство Fars со ссылкой на военный источник сообщило, что Тегеран применил для удара по американской военной базе гиперзвуковой комплекс Fattah-2. Он появился в 2023 году. Доподлинно неизвестны характеристики ракеты, но, по предварительной информации, она может достигать скорости до 15 махов и поражать цели на расстоянии до 1400 километров. Кроме того, Fattah-2 может маневрировать. Издание Military Watch Magazine отмечает, что скорость и манёвренность делает эту ракету практически несбиваемой.

Иран применил в войне против США и Израиля ракету Fattah-2. Фото © Wikipedia

В арсенале Ирана есть и Fattah-1. Эта ракета уже применялась по целям в Израиле в ходе прошлых конфликтов. Она оснащена боевой частью весом до 450 килограмм и имеет схожие с Fattah-2 показатели по скорости и дальности. Предположительно, первая версия иранского гиперзвука может нести ядерный заряд.

Иранская ракета Kheibar Shekan: угроза для ПВО Израиля

Kheibar Shekan продемонстрировал в бою ракету, выпущенную в 2022 году. Фото © Wikipedia / Fars Media Corporation

В ходе 10-й волны ударов по Израилю и объектам США Тегеран применил баллистическую ракету Kheibar Shekan. На вооружении Ирана она появилась в 2022 году. Общая масса ракеты 6,3 тонны, а боеголовки 550 килограмм. Kheibar Shekan уничтожает объекты, удалённые от места запуска на 1450 километров. Примечательно, что ракета может маневрировать, что создаёт трудности для ПВО. Впервые она атаковала израильские объекты в 2025 году.

БПЛА Shahed-136: звук мопеда над нефтяными вышками

Уже несколько раз Иран применял БПЛА Shahed-136. Дрон-камикадзе атаковал завод нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в Рас-Тануре, а также нефтяную вышку Объединённых Арабских Эмиратов в Персидском заливе.

Shahed-136 уничтожил нефтяную промышленность Ближнего Востока. Фото © Wikipedia / Fars Media Corporation

Shahed-136 имеет боевую часть весом 50 килограмм. БПЛА может развивать скорость до 185 км/ч и улетать на 2500 километров. На дроне установлены китайские двигатели MD-550.

Применяемые сегодня Shahed-136 могли пройти модернизацию с учётом применения аналогичных БПЛА «Герань-2» на Украине. Появилась информация, что на иранских беспилотниках обнаружили навигационный модуль спутниковой системы «Комета». Позже эти сведения были опровергнуты, но вероятность того, что БПЛА были доработаны, остаётся.

— «Комета» представляет собой антенную систему GNSS, предназначенную для повышения устойчивости навигации к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и увеличения точности наведения в условиях активного противодействия, — объяснили авторы канала «Военная хроника».

Кроме того, в Shahed-136 обнаружили компоненты ирландской компании Taoglas. Этот производитель занимается выпуском антенн радиочастот, приёмников, динамиков и другого оборудования.

Цена производства одного Shahed-136 не превышает 50 тысяч долларов, но урона он может принести на миллионы.

Затраты на THAAD уже исчисляются на миллиарды долларов. Фото © Wikipedia / The U.S. Army

Охота за «Шахедами»: почему ПВО США тратит миллиарды

Основным средством ПВО США и их союзников являются комплексы Patriot и THAAD. «Рыбарь» посчитал, что иранские удары обходятся принимающей стороне в несколько миллиардов долларов. Ракеты для Patriot и THAAD стоят 7,5 миллиона и 20 миллионов долларов соответственно. За три дня боевых действий только ОАЭ потратили на защиту неба до 3,2 миллиарда долларов.

— А ведь удары персов отражали также ПВО США, Израиля, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, Иордании. И, зная порядок цен на примере ОАЭ, можно легко спроецировать и посчитать общие затраты на противоракетную оборону за три дня. Это может быть уже свыше $100 млрд, — говорится в публикации «Рыбаря».

В условиях продолжающегося конфликта ПВО работает практически без остановки. Это может вызвать нехватку боеприпасов, однако Трамп уверяет, что склады заполнены.

