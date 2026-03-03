50 лет в США и поместье за 2 млн: кто такой Реза Пехлеви, которого готовят в лидеры Ирана Оглавление Позиция Резы Пехлеви в 2026 году: что он говорит о войне США и Израиля против Ирана Кто такой Реза Пехлеви: детство Как семья Резы Пехлеви оказалась в эмиграции Начало политической карьеры Резы Пехлеви Связи с США: поддержка Трампа Связи с Израилем: визит в Иерусалим Как живёт Пехлеви Кто такой Реза Пехлеви — сын последнего шаха Ирана? Его биография, политические амбиции и роль в конфликте 2026 года — в материале Life.ru. 2 марта, 21:45 Марионетка Пентагона: почему Реза Пехлеви погубит Иран. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / JIM LO SCALZO, © Shutterstock / FOTODOM / wavebreakmedia

США обещают Ирану демократию, но на деле вместо проведения выборов хотят усадить на иранский престол своего ставленника — марионеточного шаха Резу Пехлеви. Кто он такой и почему при нём иранцам станет только хуже?

Позиция Резы Пехлеви в 2026 году: что он говорит о войне США и Израиля против Ирана

Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году последнего шаха Ирана, готов на всё, чтобы возглавить страну. Он обещает Дональду Трампу свернуть ядерную программу, порвать с шиитскими союзниками, заключить триллионные сделки с США и даже признать Израиль.

Когда на днях начались бомбардировки его родины и под обстрелами погибли 165 девочек из девичьей школы в Минабе, он пожалел… американских солдат.

— Моё сердце болит за трёх американских героев погибших и пятерых, раненных режимом. Иранский народ навсегда в долгу перед ними. Их скорбящим семьям: примите нашу безмерную любовь, глубочайшие соболезнования и вечную благодарность, — выдал Пехлеви.

России это знакомо. Нечто подобное позволяют себе российские беглецы и предатели.

Впрочем, Резу Пехлеви нельзя сравнить даже с ними, ведь они провели в нашей стране большую часть жизни. Пехлеви же не был в родном Иране со школьного возраста, без малого 50 лет. Всё это время он находился и находится в Америке. Это и есть его настоящая родина.

Кто такой Реза Пехлеви: детство

Реза Пехлеви появился на свет осенью 1960 года в столице Ирана Тегеране. У него три сестры и младший брат. Сторонники называют его шахзаде, то есть наследным принцем. Он из иранской шахской династии Пехлеви. Его отец — последний шах страны, покойный Мохаммед Пехлеви.

После окончания школы Пехлеви-младший служил в Имперских военно-воздушных силах Ирана. Затем, в возрасте семнадцати лет, отправился в Техас для лётной стажировки и обучения на политолога в частном колледже Уильямса.

Как семья Резы Пехлеви оказалась в эмиграции

В 1979 году, когда произошла Исламская революция в Иране, Резе Пехлеви пришлось прервать учёбу. Его свергнутый с трона отец оказался в изгнании и вскоре умер. Причины свержения лежат на поверхности, хоть сейчас и максимально замалчиваются Западом.

Династия Пехлеви была возведена на иранский трон сто лет назад в результате британского переворота. Их власть просуществовала два поколения. Всё это время шахскую семью поддерживали ЦРУ и МИ-6. Причина проста: Пехлеви отдали англосаксонским компаниям иранскую нефть. Когда демократически избранный премьер-министр Моссадык ограничил самодурство монархов и начал национализацию нефти, Запад помог шахам его арестовать и отправить в тюрьму.

Часто можно увидеть красивые фото Ирана до 1979 года, женщины на них одеваются как европейки и улыбаются. Это западная пропаганда. Точь-в-точь как ведётся на Украине. Мол, вот вам ЕС и вестернизация. На самом деле привольно жили тогда менее 1% иранцев, в основном родственники шахов или приближённые. Остальное население жило в нищете и понятия не имело про моду.

В реальности шахский режим бил рекорды коррумпированности и абсурдности. Сейчас это предпочитают не вспоминать, но среди шахских законов было, например, освобождение американцев от уголовной ответственности. Другой показательный факт: почти половина иранцев на тот момент оставались неграмотными.

Для сравнения. Сегодняшний Иран занимает первое место в мире по темпам роста научного знания и одно из первых мест в изобретательстве. Лучшие иранские университеты занимают самые высокие позиции в рейтингах цитируемости. Впечатляют достижения иранских женщин. Девушки составляют почти 50% от всех студентов. 345 женщин-учёных попали в список самых цитируемых иранских исследователей.

Однако Реза Пехлеви не признаёт успехов современного Ирана.

— Отсталая и изолированная страна, — обзывает свою родину Пехлеви.

Начало политической карьеры Резы Пехлеви

После свержения и смерти Мохаммеда Пехлеви Запад взял под крыло его сына. В 1980 году Реза, став главой дома Пехлеви, провёл в Египте собственную коронацию и объявил себя новым шахом. Естественно, никакой юридической силы это не имело. Следующие пять лет он учился политологии в Университете Южной Каролины и проходил программу подготовки пилотов ВВС США.

В девяностых, нулевых, десятых и начале двадцатых Реза Пехлеви исправно исполнял роль «правителя в изгнании». Он критиковал исламский Иран и правящих там аятолл, а также заявлял о желании возродить монархию во главе с собственной персоной.

В 2013 году принц объявил о создании Национального совета Ирана за свободные выборы. Эту коалицию раздирали внутренние разногласия, де-факто она почти не имела влияния внутри страны. Тем не менее имя шахзаде всплывало на передовицах западных СМИ при каждом кризисе в Иране.

Связи с США: поддержка Трампа

До поры до времени заявления «оппозиционного монарха» Пехлеви были травоядными. Он призывал к мирному переходу власти и организации референдума. Всё изменилось в этом году.

В январе Реза Пехлеви встретился с посланником Трампа Стивом Уиткоффом. На следующий день принц призвал к насильственному восстанию в Иране. Отдельно он обратился к местным нефтяникам, призывая их к забастовкам, чтобы подкосить экономику страны.

По сведениям авторитетного The Financial Times, именно после агрессивных призывов Резы Пехлеви мирные протесты в Иране превратились в кровавую бойню. Как рассказывают очевидцы, на стороне протестующих выступили невесть откуда взявшиеся боевики, которые выглядели как спецназовцы и были хорошо организованы.

Тогда же впервые принца упомянул президент США.

— Реза Пехлеви кажется очень приятным человеком. Неизвестно, примет ли Иран его лидерство, и, конечно, если примет, меня это вполне устроит, — заявил Дональд Трамп.

Связи с Израилем: визит в Иерусалим

Реза Пехлеви не скрывает, а подчёркивает свою дружбу с Израилем. В 2023 году он прилетел в Иерусалим на день памяти жертв холокоста и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, который, по мнению многих иранцев, является их кровным врагом.

В 2024-м Реза Пехлеви поддержал израильские удары по Ирану. Когда журналистка Би-би-си задала ему неудобный вопрос о гибели под бомбёжками мирных иранцев, он в ответ заизвивался как уж на сковородке.

— Мирные иранцы не были целями ударов. Всё, что ослабляет аятолл, приветствуют многие в самом Иране, — юлил Пехлеви.

Сейчас Реза Пехлеви категорично осуждает ответы Ирана по Израилю. Звучит это абсурдно.

— Судьбы народов Ирана и Израиля переплетены. У нас есть общая мечта о мире, которую у нас отнял наш общий враг Исламская Республика (аятолл. — Прим. ред.). Этот режим представляет собой экзистенциальную угрозу как Ирану, так и Израилю, — городит претендент на иранский престол.

Показательная деталь: дочь Резы Пехлеви недавно вышла замуж за американского бизнесмена еврейского происхождения Брэдли Шермана.

Как живёт Пехлеви

— Моя жизнь здесь, в Америке… мои дети и все, кого я знаю, здесь… если бы я вернулся в Иран, куда бы я вернулся? — говорил несколько лет назад Реза Пехлеви.

Он живёт в тихом пригороде Вашингтона за высоким забором в огромном поместье. Площадь участка — один гектар, площадь дома — свыше тысячи квадратов. Внутри семь спален, девять ванных и четыре камина. Изнутри всё отделано дорогими породами дерева и камнем. Прилагаются бассейн, бар, библиотека, кинотеатр и гостевой корпус. Ремонт свежий.

Формально эта недвижимость записана на траст. Помимо него самого там живут супруга (иранка по национальности) и три дочери.









Это не единственная американская недвижимость семьи принца. По соседству у них есть ещё одно поместье, которым они владеют напрямую с 2000 года. Оно чуть менее шикарное, стоящее «всего» 2,2 млн долларов. Площади там поменьше, роскошь сдержаннее.

Складывается впечатление, что Реза Пехлеви популярен только среди иранских эмигрантов, которые покинули Иран и переехали в США из-за Исламской революции. Сейчас в Америке два миллиона этнических иранцев. Многие из них даже никогда не были на исторической родине. С помощью них Штаты могут даже устроить «честные» выборы, такие же, как были в Молдове.

