Война США и Ирана в 2026 году: с чего всё началось, кто на чьей стороне и какова позиция России Оглавление С чего начался конфликт: ядерная программа и ультиматумы Трампа Хронология эскалации Кто воюет против Ирана Кто поддерживает Иран Позиция России Последствия для мира: нефть, Украина, авиасообщение Что говорят эксперты: прогнозы на ближайшие недели Часто задаваемые вопросы Будет ли третья мировая? Как это повлияет на рубль? С чего началась война США и Ирана в 2026 году? Кто на чьей стороне, какова позиция России и какие последствия ждут мир — в материале Life.ru. 2 марта, 12:48 Конфликт США, Израиля и Ирана в 2026 — что известно, стороны. Обложка © Chat GPT

Конфликт между США и Ираном перешёл в горячую фазу. Силы противоборствующих сторон наносят удары по военным базам друг друга. Прилетает и соседям, на территориях которых находятся скопления сил американской армии: Бахрейну, Катару, ОАЭ. Но с чего всё началось, к чему это приведёт и какую позицию занимает Россия — ответим в сегодняшнем материале.

С чего начался конфликт: ядерная программа и ультиматумы Трампа

Противостояние между США и Ираном длится уже не один год. Этот конфликт начался ещё при Обаме, где ключевым камнем преткновения была ядерная программа Исламской Республики. Её Америка расценивала как угрозу для национальной безопасности. Тогда удалось достичь перемирия и подписать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), по условиям которого Иран был обязан завершить все исследования и разработки по обогащению оружейного урана. Что касается «мирного» атома, то тут необходимо было допускать на все объекты, связанные с ним, инспекторов из международной организации МАГАТЭ. А США, в свою очередь, сняли все санкции с Ирана.

Предпосылки ирано-израильского конфликта сложились при Обаме. Фото © ТАСС / АР / Pablo Martinez Monsivais

И всё было бы, возможно, хорошо, если бы пришедший в 2018 году к власти Дональд Трамп не объявил, что Штаты выходят из соглашения и снова накладывают санкции на Исламскую Республику Иран. На фоне этого США предъявили оппоненту новые, расширенные и более жёсткие требования по части ядерных разработок. В ответ на введённые санкции Иран возобновил программы по увеличению обогащённого урана, а Штаты вслед за этим нарастили военное присутствие в регионе Персидского залива.

Хронология эскалации

Напряжение в регионе росло, и с приходом Трампа к власти во второй раз конфликт достиг нового поворота.

Так, 12 апреля 2025 года американский президент поставил Ирану ультиматум: либо за 60 дней договариваемся по вопросам ядерного оружия, либо будет военная эскалация. В тот же день в Омане прошли переговоры между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Однако сразу стало понятно: договориться не выйдет, позиции сторон уж слишком различаются. Тогда США требовали полного прекращения обогащения урана, а Иран — снятия всех санкций в обмен только на частичное ограничение своей ядерной программы.

В то же время Израиль, с которым у Ирана тоже особые отношения уже не один десяток лет, не веря в успех переговоров, начал тайное планирование ударов по ядерным объектам противника. В мае 2025 года переговоры окончательно зашли в тупик — Иран вовсе отозвал свои предложения, а Израиль уже открыто заговорил о военных действиях. В июне МАГАТЭ подтвердило: у Ирана накоплено уже 275 кг урана, обогащённого до 60%. Ответ США был быстрым, менее чем через неделю были ужесточены санкции, а переговоры признали проваленными.

Через пару дней Израиль, а именно в ночь на 13 июня, Израиль нанёс авиаудар по ядерным объектам Исламской Республики.

В 2026 году переговоры возобновились и прошли в Женеве, в Швейцарии, 6, 7 и 26 февраля. Однако прорыва не случилось — Тегеран категорически отверг требования США по демонтажу ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане и вывозу всего запаса обогащённого урана за границу. Дональд Трамп отметил, что ситуация непростая, но не исключил мирного урегулирования, заверив, что предпочёл бы решить всё с помощью дипломатии.

К слову, об отказе Ирана от требований Штатов заявил глава информсовета правительства Эльяс Хазрати. Тогда же главы МИД Ирана и Омана сообщили, что сторонам на переговорах удалось достичь «значительного прогресса» и договориться продолжить технические консультации в Вене на следующей неделе.

Однако уже утром 28 февраля силы США и Израиля нанесли удары по более чем 500 целям на территории Ирана. Началась война между Штатами и Израилем с одной стороны и Ираном с другой.

Кто воюет против Ирана

Сегодня против Ирана выступают США при непосредственном участии вооружённых сил Израиля. О прямой поддержке американцам и израильтянам со стороны других стран прямо не говорилось.

Кто поддерживает Иран

Ирану пока тоже никто в войне против США и Израиля не помогает, вмешиваться в вооружённый конфликт мировые союзники не спешат. Но поддержку государству и осуждение действий напавших выразили многие. Так, не согласны с политикой американцев и израильтян Россия, Китай, Япония, Турция. Ким Чен Ын, лидер КНДР, тоже заявил о полной поддержке Ирана. Главы Алжира и Пакистана придерживаются той же позиции.

Позиция России

Как уже было сказано, Россия осуждает удары Израиля и США по Ирану и подчёркивает нарушение Устава ООН и суверенитета Исламской Республики.

Президент России Владимир Путин, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, провёл совещание с Совбезом по поводу ситуации в Иране.

Последствия для мира: нефть, Украина, авиасообщение

Конфликт между США и Ираном уже привёл к массовому закрытию аэропортов в регионе и дестабилизировал работу мировой авиационной отрасли.

На ценах на нефть эта война тоже отразится. Хотя поставки «чёрного золота» из Ирана не очень большие — 3% мирового предложения, под его контролем — Ормузский пролив, через который ежедневно проходит 16,5 млн баррелей, четверть объёма всей морской торговли нефтью. И если Иран его перекроет (а он уже начал это делать), мир столкнётся с дефицитом нефти, что поднимет цены в разы и, в самом худшем случае, остановит промышленность в Европе и Азии.

Цены на нефть могут вырасти из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Для Украины конфликт США с Ираном тоже невыгоден. Как минимум это банальная потеря интереса американцев к Киеву, как максимум, в случае затяжной войны, снижение поставок оружия Украине, так как Штатам придётся самим активнее пополнять собственные арсеналы.

Что говорят эксперты: прогнозы на ближайшие недели

Как будет развиваться конфликт дальше, сказать сложно, так как это зависит от каждой из сторон, и неизвестно, кто и как поступит. Если всё и дальше будет идти по плану США и Израиля, о котором, правда, мы знаем лишь примерно, основываясь на официальных заявлениях ключевых лиц конфликта, то через пару-тройку недель подобных сегодняшним ударов все важные звенья политической структуры Ирана будут уничтожены, что фактически принудит Тегеран к переговорам. Но это один из вероятных сценариев.

Часто задаваемые вопросы

Новый вооружённый конфликт вызывает вопросы, которые волнуют большое количество людей. На некоторые из них попытаемся дать ответ.

Будет ли третья мировая?

Скажем так. Никто этого не знает, и пока явных предпосылок к этому нет, а значит, паниковать не стоит. Конечно, всё возможно, и зачинщики нового конфликта могут обострить ситуацию, вывести всё в русло самого худшего сценария, однако некоторые эксперты уверены: столкновение не перерастёт в полномасштабную войну. А в третью мировую уж тем более.

Как это повлияет на рубль?

Пока эксперты заверяют, что события на Ближнем Востоке почти никак не отразятся на рубле. И хотя нефть дорожает, а это обычно приводит к укреплению российской валюты, сильный доллар тянет рубль вниз, в итоге оставляя на всё том же уровне.

Авторы Андрей Ананьев