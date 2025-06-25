Ядерный арсенал мира в 2025: сколько боеголовок у России, США и скрытых атомных игроков Полный список государств «Ядерного клуба», рейтинг по ядерному арсеналу и актуальные данные на 2025 год — в материале Life.ru. 25 июня, 14:56 9 стран, владеющих ядерным оружием в 2025 году: кто лидирует, а кто только наращивает арсенал. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SAG stock

Официально в мире всего пять ядерных держав — неофициально их называют «Ядерным клубом». Такой статус им дают положения главного международного правового акта в данной сфере — Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. В пункте 3 статьи IX указано, что государством, обладающим ядерным оружием, считается страна, которая произвела и испытала ядерное оружие или другое ядерное устройство до 1 января 1967 года. Однако со времён принятия документа список государств с ядерным оружием фактически уже не раз изменился.

У каких стран есть ядерное оружие

По оценке Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), сегодня ядерным оружием обладают девять государств:

Россия

США

Китай

Великобритания

Франция

Индия

Пакистан

Израиль

КНДР

Вместе эти девять государств владеют более чем 12 тысячами боеголовок, из которых более 9,5 тысячи считаются готовыми к применению. Исследователи считают, что почти 4000 боеголовок развёрнуты оперативными силами и 2100 из них находятся в состоянии повышенной боеготовности в баллистических ракетах.

При этом некоторые государства из списка разместили своё ядерное оружие на территории стран-союзников. США официально сделали так в Канаде, Германии, Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах, а неофициально — также в Японии и Южной Корее. Россия в последние годы начала размещать тактическое ядерное оружие на территории Республики Беларусь.

Россия, США, Китай и другие: кто официально владеет ядерным оружием

Официально государствами, обладающими ядерным оружием, считаются лишь пять стран:

США

Первыми в мире разработали и испытали ядерное оружие. Команда Манхэттенского проекта под руководством физика Роберта Оппенгеймера и генерала Лесли Гровса в начале 1940-х разработала три атомные бомбы. Первую из них испытали на полигоне Аламоргордо в штате Нью-Мексико в июле 1945 года. Уже в начале августа бомбы «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на японские города Хиросиму и Нагасаки — к счастью, это по-прежнему единственные случаи боевого применения ядерного оружия.

Первый в мире ядерный взрыв, 16 июля 1945 года. Фото © Wikipedia / United States Department of Energy.

В последующие годы Штаты поставили перед собой задачу стать ведущей ядерной державой мира. В 1952 году на атолле Эниветок в Тихом океане испытали термоядерный заряд, и уже через несколько лет ядерный арсенал США стал пополняться термоядерными зарядами. В настоящее время, по оценкам SIPRI, у страны более 5100 ядерных боеголовок.

Россия

СССР первым вступил в ядерную гонку с Соединёнными Штатами Америки, впервые испытав своё ядерное оружие в 1949 году. Информацию для собственного ядерного проекта получили в том числе от шпионов в Манхэттенском проекте — некоторые участники группы из числа учёных опасались «монополии» США на ядерное оружие и потенциальных угроз всему миру, поэтому поделились данными с Советами.

СССР начал быстрыми темпами сокращать разрыв в числе ядерных боеголовок. В ответ на создание в Америке термоядерного оружия Советский Союз испытал водородную бомбу. Всего с 1949 года в СССР произвели около 55 тысяч ядерных боеголовок, и по состоянию на 1986 год ядерный арсенал в 45 тысяч боеголовок был крупнейшим в истории — США перешагнули порог в 30 тысяч в 1960-х годах, и с тех пор число боеголовок снижалось.

Первая серийная ядерная головная часть для тактической ракеты. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Роман Яровицын

После развала СССР его правопреемницей стала Российская Федерация, которая среди прочего унаследовала советский ядерный арсенал. Три соседних государства с ядерным оружием — Беларусь, Казахстан и Украина — передали своё ядерное оружие России.

Сегодня, по оценкам исследователей из SIPRI, у России более 5400 ядерных боеголовок — это крупнейший в мире ядерный арсенал.

Великобритания

Британцы начали развивать свою ядерную программу в 1940 году, на время объединили силы с США, однако впоследствии вышли из совместного проекта. В 1952 году Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии стало третьим государством, испытавшим ядерное оружие.

До сих пор это единственная ядерная держава, которая ни разу не проводила ядерные испытания на своей территории, — все взрывы проводились на заморских территориях. Ключевыми данными и наработками с британцами постоянно делились американцы, с 1991 года Великобритания не проводит ядерных испытаний. По оценкам SIPRI, у государства более 220 ядерных боеголовок. При этом единственный компонент британских ядерных сил — четыре атомные подводные лодки типа «Вэнгард». На каждой из них может быть до 16 ракет «Трайдент II», в каждой из которых может быть размещено до восьми боеголовок. В будущем их постепенно планируют заменить на четыре подводные лодки класса «Дредноут».

Атомная подводная лодка типа «Вэнгард». Фото © Wikipedia / CPOA(Phot) Tam McDonald - Defence Imagery

Франция

Первоначально после окончания Второй мировой войны французы полагались на американские гарантии безопасности и не планировали развивать собственное ядерное оружие. Однако после поражения в войне за независимость Французского Индокитая в правительстве передумали. Для работ по созданию собственной ядерной бомбы привлекли Бертрана Голдшмидта — участника Манхэттенского проекта. Первое ядерное испытание провели в тогда ещё своей колонии — Алжире — в феврале 1960 года. После того как Алжир добился независимости, ядерные заряды испытывали во Французской Полинезии.

Французская баллистическая ракета S3 с ядерной боеголовкой. Фото © Wikipedia / Плайн

Сегодня, по оценкам SIPRI, у Франции около 290 боеголовок — это четвёртый по численности ядерный арсенал в мире после России, США и Китая.

Китай

В начале 1956 года Коммунистическая партия Китая принимает решение развивать в стране атомную энергетику и ядерное оружие. Поначалу товарищам-коммунистам помогал Советский Союз — специалистами, знаниями и технологиями. Первую свою ядерную бомбу КНР взорвала в октябре 1964 года в районе засохшего озера Лобнор. Чуть менее трёх лет спустя там же испытали первую китайскую термоядерную бомбу.

Сегодня в ядерном арсенале Китая около 600 боеголовок, однако их число стремительно растёт.

Макет первой китайской ядерной бомбы. Фото © Wikipedia / Мегапикси – Макс Смит

Индия, Пакистан, Израиль, КНДР: скрытые ядерные игроки

Индия

Из-за потенциальной угрозы со стороны соседнего Китая, который уже обретал ядерный статус, а также постоянных вооружённых конфликтов с Пакистаном индийское правительство приняло решение также разработать и испытать ядерное оружие. В мае 1974 года в стране, предположительно, провели первые тайные испытания ядерного оружия — операция получила название «Улыбающийся Будда».

По оценкам SIPRI, сегодня в индийском ядерном арсенале около 180 боеголовок.

«Агни-V» во время своего первого испытательного полёта 19 апреля 2012 года. Фото © Wikipedia / DRDO / Министерство обороны, Правительство Индии

Пакистан

Вслед за своим вечным противником — Индией — Пакистан вступил в ядерную гонку в начале 1970-х годов. Первые подземные испытания ядерных зарядов провели в мае 1998 года в качестве ответа на аналогичные ядерные испытания в Индии.

Сегодня исследователи оценивают ядерный арсенал Пакистана в 170 боеголовок — почти столько же, сколько у Индии. Это единственная мусульманская страна с ядерным оружием.

Израиль

Официально Израиль никогда не подтверждал и не опровергал наличия у себя ядерного оружия. Однако, по мнению экспертов, еврейское государство владеет им с 1960-х годов. Именно с того времени действуют два ядерных исследовательских центра. В сентябре 1979 года в Южной Атлантике, вблизи островов Принс-Эдуард, над пустынным океаном зафиксировали серию вспышек, характерных для ядерного взрыва, — так называемый инцидент Вела. Эксперты сходятся во мнении, что это могло быть совместное ядерное испытание Израиля и ЮАР. Однако официально ни одна страна не подтвердила своей причастности к взрыву.

Сегодня, по оценкам SIPRI, у Израиля может быть около 90 ядерных боеголовок. При этом наравне с главными ядерными державами — Россией, США и Китаем (неофициально также Индией) — у израильтян есть полноценная ядерная триада: оснащение ядерным оружием стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев.

Атомный подводный ракетоносец Израиля. Фото © Wikipedia / shlomiliss

КНДР

После Второй мировой войны Северная Корея находилась под постоянным прессингом со стороны США, во время Корейской войны 1950–1953 годов США даже планировали сбросить ядерные заряды на Пхеньян и окрестности. Уже в 1950-х при поддержке СССР корейцы приступили к разработке ядерного оружия. Под постоянным давлением американской стороны КНДР провела первое подземное испытание ядерного оружия в октябре 2006 года. Почти за год до этого страна официально заявила о создании собственного ядерного оружия.

Сегодня, по оценкам исследователей, у КНДР около 50 ядерных боеголовок.

Кто лидирует в гонке ядерных вооружений? Рейтинг 2025 года

Мировые ядерные силы по состоянию на январь 2025 года. Инфографика © Life.ru.

Эксперты говорят, что ядерным лидером в мире является Россия.

— Мы знаем, что главная ядерная держава — это мы. По количеству боеголовок, да и по современному ядерному оружию — это Россия. Дальше идёт Америка. Им, несомненно, нужно обновлять ядерный арсенал, особенно носители, но тем не менее мы с ними находимся в одной категории ядерных супердержав. Дальше идёт Китай, который наращивает усилия по производству боеголовок, и в течение нескольких лет должен стабильно уже занимать третье место, — заявил в эксклюзивном комментарии Life.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Кто наращивает, а кто сокращает: тенденции ядерных арсеналов в 2025

В последние годы всё чаще поднимается тема расширения «Ядерного клуба» за счёт государств, которые официально не признают разработку ядерного оружия. Больше всего внимания привлечено к Ирану. На фоне постоянных проблем с собственной ядерной программой и санкций со стороны Коллективного Запада в Иране всё же заявили о желании создать ядерное оружие. Притом страна официально развивает лишь мирный атом и является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия.

Это может значительно дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке на долгие годы — даже если не принимать во внимание агрессию со стороны Израиля (неофициально обладающего ядерным оружием). Американское ЯО уже размещено в Турции, и правительство Эрдогана при необходимости может довольно оперативно продвинуться в собственных исследованиях. Саудовская Аравия также заявляет, что немедленно последует за Ираном, если тот разработает ядерное оружие.

Некоторые страны намерены заполучить ядерное оружие или наращивают его производство. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bordovski Yauheni

Ещё две потенциальные страны – разработчицы собственных ядерных программ находятся в Азии — это Южная Корея и Япония. Первая постоянно находится в напряжении из-за испытаний соседней КНДР и имеет весь технологический потенциал для запуска проекта по созданию ядерного оружия. Япония же чувствует потенциальные угрозы от Китая и КНДР, что также заставляет задуматься о собственном выживании и сдерживании. Однако обе страны подписали ДНЯО и полагаются на гарантии безопасности со стороны США.

Исследователи из SIPRI в июне предрекли новую гонку ядерных вооружений. Все девять стран, обладающих ядерным оружием, продолжают модернизацию своих арсеналов. Ожидается, что они развернут новые системы и усовершенствуют существующие. Китай активно наращивает свои ядерные мощности, производя примерно 100 боеголовок в год (больше всех в мире), а также строит сотни новых пусковых шахт.

Россия последовательно обновляет свой арсенал и ставит на вооружение новые средства доставки.

— Если считать всю триаду, российский ядерный арсенал обновлён на 95% — включая боеголовки на крылатых ракетах для авиации, на стратегических атомных подводных лодках и, соответственно, в случае шахтного базирования ракетного спецназа и мобильных комплексов. Сейчас уже есть новая ракета для доставки ядерных боеголовок и гиперзвуковой маневрирующий ядерный блок «Авангард», аналогов которому нет во всём мире, — рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Великобритания официально заявила о наращивании своего ядерного арсенала и замене подводных ракетоносцев на более современные. Франция, Индия и Пакистан развивают новые средства доставки и модернизируют существующие. КНДР продолжает свою ядерную программу, несмотря на внешнее давление. В случае с противостоянием Индии и Китая это серьёзно повышает ставки.

Израиль не афиширует этого, однако, скорее всего, также развивает свои системы доставки ЯО — в частности, баллистические ракеты «Иерихон». В атмосфере абсолютной секретности — например, до сих пор неизвестно местонахождение человека, который первым раскрыл миру тайну о ядерном оружии Израиля.

Новые притязания на ядерное оружие периодически заявляют и в Киеве. Однако делиться им никто не хочет. Кроме того, стоит напомнить, что разговоры о возможном возрождении ядерного арсенала на украинской территории стали одной из причин начала СВО.

Авторы Вячеслав Кокуркин