«Мировая надменность не оставила нам другого пути»: В Иране хотят создать ядерное оружие

Член Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Касим Османи призвал создать ядерное оружие для равноправного диалога Ирана с Западом. Заявление политика прозвучало на открытом заседании, трансляцию которого вёл телеканал SNN.

«Избегать военного конфликта разумно и логично, но мировая надменность не оставила нам другого пути. Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь — стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания», — сказал он.