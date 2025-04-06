«Мировая надменность не оставила нам другого пути»: В Иране хотят создать ядерное оружие
Депутат Османи призвал создать ядерное оружие для диалога Ирана с Западом
В Иране хотят создать ядерное оружие. Фото © Life.ru / Kandinsky 3.1
Член Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Касим Османи призвал создать ядерное оружие для равноправного диалога Ирана с Западом. Заявление политика прозвучало на открытом заседании, трансляцию которого вёл телеканал SNN.
«Избегать военного конфликта разумно и логично, но мировая надменность не оставила нам другого пути. Если у нас нет иного инструмента для борьбы с издевательством и чрезмерными требованиями, то единственный путь — стремительное и безостановочное движение к созданию ядерного оружия в качестве инструмента сдерживания», — сказал он.
Ранее в Иране объявили повышенную боевую готовность на фоне угроз со стороны США. В Тегеране опасаются, что для заключения сделки с Вашингтоном есть только около двух месяцев. Напомним, что хозяин Белого дома Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану в виде невиданных бомбардировок. Президент Соединённых Штатов пригрозил ударами по Тегерану, если правительство не согласится на новое соглашение по ядерной программе, которое устроит Америку.