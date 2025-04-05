Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с Трампом

В сообщении говорится, что во время своего выступления перед иранским правительством Пезешкиан заявил о готовности Ирана к диалогу на основе взаимного уважения. Он также отметил, что недопустимо угрожать Ирану и одновременно пытаться вести с ним переговоры. Президент задал вопрос: «Если вы хотите переговоров, то какова цель этих угроз?» При этом западные СМИ подчёркивают, что в данном послании, адресованном США, не уточняется, готов ли Тегеран к прямым переговорам с Вашингтоном.