Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с Трампом
Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / drmasoudpezeshkian
Иран выступает за равноправный диалог с США по спорным вопросам. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиан.
«Президент завил, что внешняя политика Ирана основана на конструктивном взаимодействии и на равноправном диалоге», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.
В сообщении говорится, что во время своего выступления перед иранским правительством Пезешкиан заявил о готовности Ирана к диалогу на основе взаимного уважения. Он также отметил, что недопустимо угрожать Ирану и одновременно пытаться вести с ним переговоры. Президент задал вопрос: «Если вы хотите переговоров, то какова цель этих угроз?» При этом западные СМИ подчёркивают, что в данном послании, адресованном США, не уточняется, готов ли Тегеран к прямым переговорам с Вашингтоном.
Напомним, что ранее Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану в виде невиданных бомбардировок. Республиканец заявил, что начнёт наносить удары по Тегерану, если правительство не согласится на новое соглашение по ядерной программе, которое устроит Вашингтон.