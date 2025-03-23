«Нам нет дела до ожиданий Трампа»: Иран выставил два условия по ядерной сделке

Иран будет опираться на свои интересы, а не на взгляды и ожидания президента США Дональда Трампа. Тегеран планирует продолжить делать то, что улучшит положение страны, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

«Нам нет дела до ожиданий Трампа. Нам есть дело до наших интересов», — сказал глава внешнеполитического ведомства во время интервью для агентства Khabar-e Online.