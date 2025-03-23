«Нам нет дела до ожиданий Трампа»: Иран выставил два условия по ядерной сделке
Глава МИД Аракчи: Ирану нет дела до ожиданий США по ядерной сделке
Иран будет опираться на свои интересы, а не на взгляды и ожидания президента США Дональда Трампа. Тегеран планирует продолжить делать то, что улучшит положение страны, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.
«Нам нет дела до ожиданий Трампа. Нам есть дело до наших интересов», — сказал глава внешнеполитического ведомства во время интервью для агентства Khabar-e Online.
От имени руководства республики Аракчи выставил два принципиальных условия для новой ядерной сделки. Во-первых, её формат должен быть пересмотрен. Во-вторых, СВПД должен быть в интересах Ирана.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран открыт для диалога с Вашингтоном, если США продемонстрируют свою готовность к переговорам. Он подчеркнул, что не потерпит давления со стороны Белого дома. Позже верховный лидер Ирана Али Хаменеи охарактеризовал поддержку Запада как мираж, тем самым подчеркивая ненадежность США. Россия должна была выступить посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
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