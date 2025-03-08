«Угрозы не заставят изменить позицию»: Иран отказался от ядерных переговоров с США
Лидер Ирана Хаменеи: Тегеран не будет обсуждать с Вашингтоном ядерную сделку
Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон всегда стремится навязать собственные интересы, а Тегеран не намерен играть по правилам американцев. Об этом заявил лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с предложением обсудить ядерную программу Ирана.
«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — заявил Хамени.
Он предупредил, что Запад продолжит выдвигать новые требования, но Тегеран отвергнет их. Хаменеи подчеркнул, что «угрозы не заставят Иран изменить свою позицию».
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, если Штаты продемонстрирует свою способность вести переговоры. Он отметил, что не потерпит давления со стороны Белого дома. Позднее верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал поддержку со стороны Запада миражом, подчеркнув тем самым ненадёжность США. Россия должна была стать посредником в переговорах Тегерана и Вангтона.
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