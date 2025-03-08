«Угрозы не заставят изменить позицию»: Иран отказался от ядерных переговоров с США

Иран не будет вести переговоры с США, так как Вашингтон всегда стремится навязать собственные интересы, а Тегеран не намерен играть по правилам американцев. Об этом заявил лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи в ответ на письмо президента США Дональда Трампа с предложением обсудить ядерную программу Ирана.

«Некоторые недобросовестные правительства ведут переговоры не для того, чтобы решить проблемы, а для того, чтобы навязать свои собственные интересы. Исламская Республика Иран, безусловно, не оправдает их ожиданий», — заявил Хамени.