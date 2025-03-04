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4 марта, 17:14

Песков сообщил итоговое решение Путина об участии в переговорах США и Ирана

Песков: РФ будет способствовать решению ядерного досье Ирана мирным путём

Россия готова всеми возможными средствами содействовать мирному решению проблемы иранского ядерного досье. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли российский лидер согласился участвовать в переговорах США и Ирана в качестве посредника.

Дмитрий Песков об участии Владимира Путина в качестве посредника в переговорах Вашингтона и Тегерана о ядерном арсенале. Видео © Life.ru

«Нет, я не могу подтвердить. Я сказал, что в целом Путин неоднократно говорил — проблема иранского ядерного досье должна решаться исключительно мирными средствами, и Россия, будучи союзником и партнёром Ирана, готова делать всё возможное для того, чтобы способствовать этому процессу. Вот о чём идет речь, ну практически об этом же, да», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

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Ранее стало известно, что президент США в феврале этого года обратился к российскому коллеге с просьбой о посредничестве России в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы. Российская сторона якобы дала согласие, но официального подтверждения этой информации не было.

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Life.ru

Александр Юнашев
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