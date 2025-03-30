Такого они не видели! Трамп поставил Ирану ультиматум по ядерной сделке

США выдвинули Ирану ультиматум, пригрозив невиданными бомбардировками. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран подвергнется беспрецедентной военной атаке, если правительство не пойдёт на новое соглашение по ядерной программе, устраивающее Вашингтон. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Если они [Тегеран — прим. Life.ru] не заключат сделку <…>, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели», — заявил хозяин Белого дома.