Такого они не видели! Трамп поставил Ирану ультиматум по ядерной сделке
NBC News: Трамп пригрозил Ирану бомбардировками при отсутствии ядерной сделки
США выдвинули Ирану ультиматум, пригрозив невиданными бомбардировками. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран подвергнется беспрецедентной военной атаке, если правительство не пойдёт на новое соглашение по ядерной программе, устраивающее Вашингтон. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Если они [Тегеран — прим. Life.ru] не заключат сделку <…>, то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели», — заявил хозяин Белого дома.
Ранее стало известно, что Иран дал понять, что не намерен подчиняться диктату американского лидера. Страна будет руководствоваться исключительно собственными национальными интересами, игнорируя позицию президента США. Также иранская сторона выдвинула два собственных условия по ядерной сделке.
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