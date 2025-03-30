Иран в ответном письме США отказал в прямых переговорах

Иранские власти в ответном письме президенту США Дональду Трампу отвергли возможность прямых переговоров, однако отметили, что готовы продолжать диалог через посредников. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

«Несмотря на то, что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остаётся открытым», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.