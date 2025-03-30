Иран в ответном письме США отказал в прямых переговорах
Иранские власти в ответном письме президенту США Дональду Трампу отвергли возможность прямых переговоров, однако отметили, что готовы продолжать диалог через посредников. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.
«Несмотря на то, что в прямых переговорах между двумя сторонами в этом ответе было отказано, было указано, что путь непрямых остаётся открытым», — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Ранее Пезешкиан заявлял, что Тегеран готов к диалогу с Вашингтоном, если США покажут готовность к переговорам. Он отметил, что не потерпит давления со стороны Белого дома. Позже верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал поддержку Запада миражом, тем самым подчёркивая ненадёжность США. Россия должна была выступить посредником в переговорах между Тегераном и Вашингтоном.
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