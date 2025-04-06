В Иране объявили повышенную боевую готовность на фоне угроз со стороны США
Reuters: Хаменеи привёл ВС Ирана в состояние повышенной боевой готовности
Войска Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODM / saeediex
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привёл Вооруженные силы (ВС) страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимного высокопоставленного иранского чиновника.
«Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привёл Вооружённые силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — указано в сообщении.
В Иране опасаются, что для заключения сделки с США есть только около двух месяцев. Если переговоры с Вашингтоном затянутся, Израиль может начать собственную атаку на республику. Авторы материала отметили, что это может спровоцировать восстановление всех международных санкций в отношении Ирана.
Кроме того, Тегеран направил предупреждения некоторым странам, в том числе Турции и Ираку. Согласно им, любая поддержка государствами вероятных атак со стороны США будет рассматриваться как враждебный акт, имеющий серьёзные последствия.
Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану в виде невиданных бомбардировок. Республиканец отметил, что начнёт наносить удары по Тегерану, если правительство не согласится на новое соглашение по ядерной программе, которое устроит Вашингтон. Позднее СМИ узнали, что США и Израиль могут напасть на Иран в ближайшие недели.