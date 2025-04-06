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Регион
6 апреля, 13:17

В Иране объявили повышенную боевую готовность на фоне угроз со стороны США

Reuters: Хаменеи привёл ВС Ирана в состояние повышенной боевой готовности

Войска Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODM / saeediex

Войска Ирана. Обложка © Shutterstock / FOTODM / saeediex

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привёл Вооруженные силы (ВС) страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимного высокопоставленного иранского чиновника.

«Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привёл Вооружённые силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — указано в сообщении.

В Иране опасаются, что для заключения сделки с США есть только около двух месяцев. Если переговоры с Вашингтоном затянутся, Израиль может начать собственную атаку на республику. Авторы материала отметили, что это может спровоцировать восстановление всех международных санкций в отношении Ирана.

Кроме того, Тегеран направил предупреждения некоторым странам, в том числе Турции и Ираку. Согласно им, любая поддержка государствами вероятных атак со стороны США будет рассматриваться как враждебный акт, имеющий серьёзные последствия.

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Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану в виде невиданных бомбардировок. Республиканец отметил, что начнёт наносить удары по Тегерану, если правительство не согласится на новое соглашение по ядерной программе, которое устроит Вашингтон. Позднее СМИ узнали, что США и Израиль могут напасть на Иран в ближайшие недели.

Дарья Нарыкова
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