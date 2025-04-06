В Иране объявили повышенную боевую готовность на фоне угроз со стороны США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привёл Вооруженные силы (ВС) страны в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на анонимного высокопоставленного иранского чиновника.

«Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привёл Вооружённые силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности», — указано в сообщении.

В Иране опасаются, что для заключения сделки с США есть только около двух месяцев. Если переговоры с Вашингтоном затянутся, Израиль может начать собственную атаку на республику. Авторы материала отметили, что это может спровоцировать восстановление всех международных санкций в отношении Ирана.

Кроме того, Тегеран направил предупреждения некоторым странам, в том числе Турции и Ираку. Согласно им, любая поддержка государствами вероятных атак со стороны США будет рассматриваться как враждебный акт, имеющий серьёзные последствия.