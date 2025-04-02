США и Израиль в ближайшее время нападут на Иран, пишут СМИ
Daily Mail: США и Израиль готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие недели
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Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, в ближайшие недели президент США Дональд Трамп может отдать распоряжение о нанесении авиаударов по Ирану. Источники в израильском правительстве полагают, что он намерен реализовать угрозу атаковать ядерные объекты Исламской Республики.
«Пришло время подвести черту», — заявил собеседник издания в правительстве Израиля.
Второй источник уверен, что именно сейчас, при Трампе, сложились наилучшие условия для урегулирования отношений с Ираном, и этот «шанс нельзя упустить».
По данным собеседников издания, США неделю назад перебросили на свою базу на острове Диего-Гарсия три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, оснащенных технологией «стелс», вместе с самолётами-заправщиками. Таким образом, общее количество этих самолётов на базе достигло семи.
Ранее Трамп выдвинул Ирану ультиматум по ядерной сделке. Если Тегеран откажется от заключения договорённостей, страна подвергнется беспрецедентной военной атаке, пригрозил глава Белого дома.