США и Израиль в ближайшее время нападут на Иран, пишут СМИ

Согласно информации, опубликованной в Daily Mail, в ближайшие недели президент США Дональд Трамп может отдать распоряжение о нанесении авиаударов по Ирану. Источники в израильском правительстве полагают, что он намерен реализовать угрозу атаковать ядерные объекты Исламской Республики.





«Пришло время подвести черту», — заявил собеседник издания в правительстве Израиля.

Второй источник уверен, что именно сейчас, при Трампе, сложились наилучшие условия для урегулирования отношений с Ираном, и этот «шанс нельзя упустить».

По данным собеседников издания, США неделю назад перебросили на свою базу на острове Диего-Гарсия три стратегических бомбардировщика B-2 Spirit, оснащенных технологией «стелс», вместе с самолётами-заправщиками. Таким образом, общее количество этих самолётов на базе достигло семи.