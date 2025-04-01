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Регион
31 марта, 23:00

Иран заявил о праве на жёсткий ответ в случае агрессии со стороны США

Иран не потерпит агрессии со стороны США или Израиля. Об этом говорится в письме постоянного представителя исламской республики при ООН Амира Саида Иравани, которое было направлено в Совет Безопасности в понедельник.

Иранский дипломат подчеркнул, что его страна привержена миру и стабильности в регионе, но не допустит посягательств на свои национальные интересы и суверенитет. Иравани предостерёг недружественные державы от любых военных авантюр и подчеркнул, что Тегеран готов дать быстрый и жёсткий отпор.

«США несут полную ответственность за последствия любых враждебных действий», — добавил он в письме.

Иран в ответном письме США отказал в прямых переговорах
Иран в ответном письме США отказал в прямых переговорах

Ранее президент США Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум по ядерной сделке. Если Тегеран откажется от заключения договорённостей, страна подвергнется беспрецедентной военной атаке, пригрозил глава Белого дома.

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Shutterstock / FOTODOM / Natanael Ginting

Антон Голыбин
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