Иран заявил о праве на жёсткий ответ в случае агрессии со стороны США

Иран не потерпит агрессии со стороны США или Израиля. Об этом говорится в письме постоянного представителя исламской республики при ООН Амира Саида Иравани, которое было направлено в Совет Безопасности в понедельник.

Иранский дипломат подчеркнул, что его страна привержена миру и стабильности в регионе, но не допустит посягательств на свои национальные интересы и суверенитет. Иравани предостерёг недружественные державы от любых военных авантюр и подчеркнул, что Тегеран готов дать быстрый и жёсткий отпор.

«США несут полную ответственность за последствия любых враждебных действий», — добавил он в письме.