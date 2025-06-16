В любой момент: Эксперт оценил возможности Ирана по созданию ядерного оружия

Сегодня Иран не располагает ядерным оружием, однако может создать в любой момент, уверен эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, именно США и Израиль своими действиями подталкивают исламскую республику к разработке смертоносной бомбы.

«Израиль располагает ядерным оружием, у Ирана такой бомбы нет, но если Иран сейчас выдержит давление, то его вынудят идти на создание бомбы», — подчеркнул политолог.