В любой момент: Эксперт оценил возможности Ирана по созданию ядерного оружия
Политолог Тарасов: Иран может создать ядерное оружие в любой момент
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Сегодня Иран не располагает ядерным оружием, однако может создать в любой момент, уверен эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, именно США и Израиль своими действиями подталкивают исламскую республику к разработке смертоносной бомбы.
«Израиль располагает ядерным оружием, у Ирана такой бомбы нет, но если Иран сейчас выдержит давление, то его вынудят идти на создание бомбы», — подчеркнул политолог.
В беседе с «Лентой.ру» он назвал надуманными заявления израильской разведки, мол, Иран сегодня-завтра создаст ядерное оружие. Однако эта высокотехнологичная страна располагает законченным циклом для производства бомбы, полагает эксперт.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана с участием около 200 самолётов. В результате 100 израильских ударов погибли не менее 78 мирных жителей, более 300 были ранены. Среди жертв — свыше 20 иранских военных. В ночь на 14 июня Иран нанёс ответные удары по 150 военным объектам в Израиле. 15 июня баллистические ракеты снова были запущены по Израилю, их падение зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее. В частности, Иран атаковал ключевые энергообъекты Израиля. Израиль также предпринял попытку атаки и потребовал от ООН осуждения ракетной атаки Ирана. В ночь на 16 июня удары продолжились. В итоге Ирану удалось развенчать миф о непреодолимости «Железного купола». В то же время Армия Израиля сообщила о нанесении ударов по командным центрам КСИР в Иране.