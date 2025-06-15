Падения ракет Ирана зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее
Ynet: Иранские ракеты упали в Хайфе и Нижней Галилее
Падения иранских ракет зафиксированы в городе Хайфе и в районе поселения Тамра. Информацию об этом распространил израильский портал Ynet.
Ракеты Ирана в городе Хайфе. Видео © X / The Saviour
Сирены воздушной тревоги звучали в северных районах Израиля, включая город Хайфа, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля заявила о попытках перехвата воздушных целей.
«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», — говорится в сообщении, опубликованном Ynet.
Ранее сообщалось, что Иран подтвердил запуск баллистических ракет по Израилю. По данным государственного агентства Fars, ракеты были запущены из Тегерана. Основной целью атаки стал город Хайфа. Армия обороны Израиля активировала системы ПВО. Население было предупреждено о необходимости укрыться в защищённых помещениях.
Обложка © X / The Saviour