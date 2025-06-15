Падения ракет Ирана зафиксированы в Хайфе и Нижней Галилее

Падения иранских ракет зафиксированы в городе Хайфе и в районе поселения Тамра. Информацию об этом распространил израильский портал Ynet.

Ракеты Ирана в городе Хайфе. Видео © X / The Saviour

Сирены воздушной тревоги звучали в северных районах Израиля, включая город Хайфа, после запуска ракет из Ирана. Армия обороны Израиля заявила о попытках перехвата воздушных целей.

«Были зафиксированы падения в Хайфе и районе поселения Тамра в Нижней Галилее», — говорится в сообщении, опубликованном Ynet.