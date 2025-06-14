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14 июня, 20:38

Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Дым от прилётов в Израиле. Обложка © Х / manuhindu007

Дым от прилётов в Израиле. Обложка © Х / manuhindu007

Иранские власти подтвердили запуск ракет в сторону Израиля, сообщает госагентство Fars. В сообщении отмечается, что ракеты были запущены из Тегерана.

По данным агентства, основной целью иранских ракет стал город Хайфа. Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет и активировала системы противовоздушной обороны. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что оборонительные системы работают над перехватом ракет, нацеленных на территорию Израиля. Граждане страны получили оповещения с указанием проследовать в защищённые помещения.

Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал масштабную операцию «Восходящий лев», в ходе которой израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Эти атаки привели к гибели высокопоставленных иранских военных и учёных.

В ответ на действия сионистского режима верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал удары преступлением и заявил, что Израиль ждёт «горькая и страшная судьба». Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о начале операции «Правдивое обещание 3» в ответ на действия Израиля.

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Ранее в Госдуме рассказали, как Россия может помочь Ирану в конфликте с Израилем. Депутат Алексей Журавлёв напомнил, что между странами заключён договор о стратегическом партнёрстве, который не предусматривает отправку воинских контингентов на территорию другого государства. При этом для Ирана сейчас важнее российские системы ПВО, чем присутствие солдат.

Юния Ларсон
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