Иран запустил баллистические ракеты по Израилю

Иранские власти подтвердили запуск ракет в сторону Израиля, сообщает госагентство Fars. В сообщении отмечается, что ракеты были запущены из Тегерана.

По данным агентства, основной целью иранских ракет стал город Хайфа. Армия обороны Израиля зафиксировала пуски ракет и активировала системы противовоздушной обороны. Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что оборонительные системы работают над перехватом ракет, нацеленных на территорию Израиля. Граждане страны получили оповещения с указанием проследовать в защищённые помещения.

Напомним, что в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал масштабную операцию «Восходящий лев», в ходе которой израильские ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Эти атаки привели к гибели высокопоставленных иранских военных и учёных.

В ответ на действия сионистского режима верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал удары преступлением и заявил, что Израиль ждёт «горькая и страшная судьба». Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о начале операции «Правдивое обещание 3» в ответ на действия Израиля.