В Иране назначили нового командующего ВКС КСИР вместо убитого Хаджизаде
Лидер Ирана Хаменеи подписал указ о назначении Мусави новым главой ВКС КСИР
Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
В Иране объявлено решение о назначении нового главы Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, предыдущий командующий погиб в результате ударов Израиля ночью 13 июня. Преемником стал генерал-майор КСИР Маджид Мусави, ранее занимавший пост заместителя. Указ о его назначении подписал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
«Ввиду славной, почётной и мученической кончины генерал-лейтенанта КСИР Амира Али Хаджизаде от рук позорного сионистского режима (Израиля — прим. Life.ru), основываясь на предложении главнокомандующего КСИР и ваших ценных качествах и опыте, я назначаю вас командующим ВКС КСИР», — сказано в документе.
Напомним, командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде погиб в ходе ночных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному командному центру Ирана. Атака была совершена со стороны Тель-Авива в ночь на 13 июня и преследовала цель разгромить ядерные объекты, якобы находящиеся на иранской территории.