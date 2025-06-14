В Иране назначили нового командующего ВКС КСИР вместо убитого Хаджизаде

В Иране объявлено решение о назначении нового главы Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции, предыдущий командующий погиб в результате ударов Израиля ночью 13 июня. Преемником стал генерал-майор КСИР Маджид Мусави, ранее занимавший пост заместителя. Указ о его назначении подписал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Ввиду славной, почётной и мученической кончины генерал-лейтенанта КСИР Амира Али Хаджизаде от рук позорного сионистского режима (Израиля — прим. Life.ru), основываясь на предложении главнокомандующего КСИР и ваших ценных качествах и опыте, я назначаю вас командующим ВКС КСИР», — сказано в документе.