Командующий Военно-космическими силами КСИР погиб при израильской атаке

« В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удары по командному центру, где находился командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде вместе с другими высшими офицерами », — передаёт ЦАХАЛ в своём телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что также был убит командующий силами БПЛА Тахер-Пур и командующий воздушным командованием Давуд Шейхиан. По информации СМИ, Израиль ликвидировал главу противовоздушной обороны КСИР Давуда Шекхияна и заместителя главнокомандующего ВС генерал-майор Раббани. Он погиб дома вместе с женой и детьми.