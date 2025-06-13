Командующий Военно-космическими силами КСИР погиб при израильской атаке
Командующий ВКС КСИР Амир-Али Хаджизаде погиб при израильской атаке
Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir
Командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-майор Амир-Али Хаджизаде погиб в ходе ночных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по подземному командному центру Ирана.
«В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удары по командному центру, где находился командующий ВКС КСИР Амир Али Хаджизаде вместе с другими высшими офицерами», — передаёт ЦАХАЛ в своём телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что также был убит командующий силами БПЛА Тахер-Пур и командующий воздушным командованием Давуд Шейхиан. По информации СМИ, Израиль ликвидировал главу противовоздушной обороны КСИР Давуда Шекхияна и заместителя главнокомандующего ВС генерал-майор Раббани. Он погиб дома вместе с женой и детьми.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял масштабную военную операцию против Ирана. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ участвовало порядка 200 воздушных судов, поразивших около сотни целей.