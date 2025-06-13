«Операция будет продолжена»: Израиль заявил, что не собирается прекращать атаки на Иран
Глава МИД Израиля Саар: Операция против Ирана будет продолжаться
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Глава МИД Израиля Гидеон Саар в беседе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро подтвердил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Ирану. Целью этих мер, по его словам, является нивелирование угроз, которые ставят под вопрос само существование еврейского государства.
«Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно провёл беседу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Министр Саар пояснил, что операция будет продолжена, а её цель — устранение угроз самому существованию Израиля», — сообщили в пресс-службе израильского МИД.
Саар также поблагодарил французского министра иностранных дел за его утреннее заявление о признании права Израиля на самооборону.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль предпринял масштабную военную операцию против Ирана. Армия обороны Израиля заявила о завершении первой волны атак, объектами которых стали стратегические ядерные объекты на территории Ирана. В предвидении возможной эскалации, Израиль объявил чрезвычайное положение и приступил к призыву резервистов. По имеющимся данным, в операции ЦАХАЛ участвовало порядка 200 воздушных судов, поразивших около сотни целей. В Иране, над мечетью Джамкаран, теперь развевается красный флаг возмездия — это глубоко символичное религиозное и политическое заявление, адресованное всему миру.