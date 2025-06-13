«Операция будет продолжена»: Израиль заявил, что не собирается прекращать атаки на Иран

Глава МИД Израиля Гидеон Саар в беседе с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро подтвердил, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по Ирану. Целью этих мер, по его словам, является нивелирование угроз, которые ставят под вопрос само существование еврейского государства.

«Глава МИД Израиля Гидеон Саар недавно провёл беседу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Министр Саар пояснил, что операция будет продолжена, а её цель — устранение угроз самому существованию Израиля», — сообщили в пресс-службе израильского МИД.