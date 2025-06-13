Израиль начал военную операцию против Ирана, запустив ракеты по Тегерану

Израиль начал военную операцию против Ирана. По данным мировых СМИ, звуки мощных взрывов и работы систем противовоздушной обороны слышны в столице страны — Тегеране.

Израиль атаковал Иран. Видео © Х / Amirhossein Miresmaeili

В рамках экстренных мер Израиль закрыл воздушное пространство над всей своей территорией. Кроме того, с 03:00 мск в стране отменены учебные занятия, работа предприятий и проведение любых массовых мероприятий. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила официальное предупреждение для всего гражданского населения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения на всей территории страны.