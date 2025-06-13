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Регион
12 июня, 21:45

Угроза распространяется: США предупредили американцев об опасности в странах Ближнего Востока

Госдеп США предостерёг граждан от рисков в странах Ближнего Востока и Африки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Госдеп США опубликовал уведомление о потенциальной опасности для американцев, пребывающих в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Сообщение ведомства размещено в соцсети X.

«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что ранее подобные обстоятельства уже вызывали перебои в транспортном сообщении, а также увеличивали вероятность угроз, направленных против американцев. Гражданам порекомендовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения оперативной информации и облегчения поиска местонахождения в случае чрезвычайной ситуации.

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Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет разрешил выезд членам семей американских военнослужащих, находящимся на Ближнем Востоке. Также стало известно, что США были уведомлены Израилем о готовности к проведению военной операции против Ирана.

Тимур Хингеев
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