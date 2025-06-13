Угроза распространяется: США предупредили американцев об опасности в странах Ближнего Востока

Госдеп США опубликовал уведомление о потенциальной опасности для американцев, пребывающих в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Сообщение ведомства размещено в соцсети X.

«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.