Угроза распространяется: США предупредили американцев об опасности в странах Ближнего Востока
Госдеп США предостерёг граждан от рисков в странах Ближнего Востока и Африки
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani
Госдеп США опубликовал уведомление о потенциальной опасности для американцев, пребывающих в странах Северной Африки и Ближнего Востока. Сообщение ведомства размещено в соцсети X.
«В связи с усилением региональной напряжённости Государственный департамент рекомендует гражданам США, находящимся в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.
Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что ранее подобные обстоятельства уже вызывали перебои в транспортном сообщении, а также увеличивали вероятность угроз, направленных против американцев. Гражданам порекомендовали зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP) для получения оперативной информации и облегчения поиска местонахождения в случае чрезвычайной ситуации.
Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет разрешил выезд членам семей американских военнослужащих, находящимся на Ближнем Востоке. Также стало известно, что США были уведомлены Израилем о готовности к проведению военной операции против Ирана.