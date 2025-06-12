Израиль уведомил Вашингтон о готовящейся атаке Ирана

Американские официальные лица располагают информацией о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана. Об этом сообщила телекомпания CBS, ссылаясь на собственные источники.

По представленным данным, Вашингтон был предупреждён о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию. В США полагают, что в случае израильской атаки Иран может ответить ударом по американским объектам в соседнем Ираке.

Ранее сообщалось, что в связи с ростом напряжённости на Ближнем Востоке Израиль может в ближайшие дни нанести прямой удар по территории Ирана. На этом фоне американское посольство в Ираке начало частичную эвакуацию персонала. Одновременно предпринимаются меры по вывозу гражданского и военного персонала из Кувейта. Великобритания, в свою очередь, выпустила рекомендации для коммерческих судов, проходящих через Персидский залив, призвав их к повышенной бдительности.