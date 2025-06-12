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12 июня, 02:33

Израиль уведомил Вашингтон о готовящейся атаке Ирана

CBS: Израиль предупредил США о готовности начать военную операцию против Ирана

ЦАХАЛ. Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / ChameleonsEye

ЦАХАЛ. Обложка © Shutterstock/ FOTODOM / ChameleonsEye

Американские официальные лица располагают информацией о готовности Израиля к проведению военной операции против Ирана. Об этом сообщила телекомпания CBS, ссылаясь на собственные источники.

По представленным данным, Вашингтон был предупреждён о том, что Израиль в полной мере готов начать операцию. В США полагают, что в случае израильской атаки Иран может ответить ударом по американским объектам в соседнем Ираке.

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Ранее сообщалось, что в связи с ростом напряжённости на Ближнем Востоке Израиль может в ближайшие дни нанести прямой удар по территории Ирана. На этом фоне американское посольство в Ираке начало частичную эвакуацию персонала. Одновременно предпринимаются меры по вывозу гражданского и военного персонала из Кувейта. Великобритания, в свою очередь, выпустила рекомендации для коммерческих судов, проходящих через Персидский залив, призвав их к повышенной бдительности.

Антон Голыбин
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