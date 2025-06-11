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Регион
11 июня, 20:26

США разрешили семьям военных бежать с Ближнего Востока на фоне растущего напряжения

Глава Пентагона Хегсет разрешил семьям военных США выезжать с Ближнего Востока

Пит Хегсет. Обложка © Х / petehegseth

Пит Хегсет. Обложка © Х / petehegseth

В Министерстве обороны США сообщили о решении главы Пентагона Пита Хегсета разрешить добровольный выезд членов семей американских военнослужащих, находящихся на объектах в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США. Данная мера предпринята в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

По словам представителя ведомства, CENTCOM осуществляет тесное взаимодействие с Государственным департаментом, а также с союзниками и партнёрами США в регионе для обеспечения постоянной готовности к выполнению различных задач.

«Безопасность наших военнослужащих и их семей остаётся нашим наивысшим приоритетом, и Центральное командование внимательно следит за развитием напряжённости в регионе», — заявил агентству представитель ведомства.

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По данным СМИ, причиной таких решений стала информация о готовящемся ударе Израиля по Ирану в ближайшие дни. Военные базы США уже приведены в полную боевую готовность, а Дональд Трамп проводит совещание с военными в Белом доме.

Ранее сообщалось, что американские войска могут значительно сократить своё присутствие в Сирии, оставив лишь одну базу в качестве символического объекта. Президент США Дональд Трамп, по информации турецкого издания, не видит необходимости в продолжении операций в регионе и стремится избежать возможных осложнений, связанных с долгосрочным военным присутствием США на Ближнем Востоке. Турция, в свою очередь, выступает за то, чтобы страны региона решали свои проблемы самостоятельно, без вмешательства извне.

Антон Голыбин
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