США разрешили семьям военных бежать с Ближнего Востока на фоне растущего напряжения

В Министерстве обороны США сообщили о решении главы Пентагона Пита Хегсета разрешить добровольный выезд членов семей американских военнослужащих, находящихся на объектах в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) США. Данная мера предпринята в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

По словам представителя ведомства, CENTCOM осуществляет тесное взаимодействие с Государственным департаментом, а также с союзниками и партнёрами США в регионе для обеспечения постоянной готовности к выполнению различных задач.

«Безопасность наших военнослужащих и их семей остаётся нашим наивысшим приоритетом, и Центральное командование внимательно следит за развитием напряжённости в регионе», — заявил агентству представитель ведомства.

По данным СМИ, причиной таких решений стала информация о готовящемся ударе Израиля по Ирану в ближайшие дни. Военные базы США уже приведены в полную боевую готовность, а Дональд Трамп проводит совещание с военными в Белом доме.