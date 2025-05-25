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Регион
25 мая, 13:28

«Символическое присутствие»: Вашингтон сворачивает операции на Ближнем Востоке

Türkiye: США готовятся к уходу из Сирии, там останется только одна база

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sumblistaan

Американские войска могут покинуть Сирию почти полностью. По данным турецкой газеты Türkiye, в стране останется лишь одна база — в качестве символического присутствия. Информация поступила со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции.

«Источники подчеркнули, что (Военные — Прим. Life.ru.) США покинут Сирию, в САР останется лишь одна база в качестве «символического» присутствия», — сообщила газета.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в продолжении операций в регионе и хочет избежать возможных осложнений, связанных с длительным американским военным присутствием на Ближнем Востоке.

Турция, в свою очередь, продолжает настаивать на том, чтобы страны региона решали внутренние вопросы самостоятельно, без внешнего вмешательства. По словам источников, возможная встреча президента Эрдогана и Трампа может стать ключевой в урегулировании сирийского вопроса.

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Ранее США приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней, ожидая ответных шагов от Дамаска. ЕС также пошёл на смягчение — экономические санкции в отношении Сирии были полностью сняты.

Милена Скрипальщикова
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