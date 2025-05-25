«Символическое присутствие»: Вашингтон сворачивает операции на Ближнем Востоке

Американские войска могут покинуть Сирию почти полностью. По данным турецкой газеты Türkiye, в стране останется лишь одна база — в качестве символического присутствия. Информация поступила со ссылкой на источники в структурах безопасности Турции.

«Источники подчеркнули, что (Военные — Прим. Life.ru.) США покинут Сирию, в САР останется лишь одна база в качестве «символического» присутствия», — сообщила газета.

Сообщается, что президент США Дональд Трамп не видит смысла в продолжении операций в регионе и хочет избежать возможных осложнений, связанных с длительным американским военным присутствием на Ближнем Востоке.