Рубио: Трамп ждёт от Сирии быстрых шагов после снятия санкций

США приостановили действие санкций против Сирии на 180 дней. Президент Дональд Трамп ожидает от сирийского руководства «быстрых шагов» в ответ на облегчение санкционного режима. Об этом рассказал американский госсекретарь Марко Рубио.

«Президент ясно дал понять, что ожидает, что за данным облегчением [санкций] последуют быстрые шаги сирийского правительства по важным политическим приоритетам», — говорится в заявлении Рубио, опубликованном Государственным департаментом.

По словам Рубио, решение временно отменить санкции стало первым шагом к налаживанию новых отношений между США и Сирией.