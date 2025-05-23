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23 мая, 09:32

Вскрылась правда о русофобском настрое госсекретаря США Марко Рубио

NL: Марко Рубио лоббирует ужесточение санкций против РФ и принятия закона Грэма*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио поддерживает курс на ужесточение антироссийских санкций и выступает за принятие нашумевшего законопроекта сенатора-русофоба Линдси Грэма*. Об этом сообщает журнал New Lines со ссылкой на источник, близкий к американскому госсекретарю.

«Заметьте, что Рубио ежедневно поднимает вопрос о санкциях. Он добивается от конгресса продвижений с законопроектом Грэма*, потому что у него есть большинство, которое может преодолеть вето в сенате», — заявил собеседник издания.

При этом президент США Дональд Трамп, как отмечают авторы статьи, с заметной неохотой относится к идее ужесточения ограничений.

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Life.ru уже сообщал, что после недавних переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле влиятельная группа американских сенаторов возобновила призывы к введению новых анттироссийских санкций. Ограничеия грозят в том чсиле торговым партнёрам нашей страны. На сегодняшний день 73 из 100 американских сенаторов уже выразили поддержку законопроекту, предусматривающему как первичные, так и вторичные рестрикации.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

Марина Фещенко
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