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Регион
13 мая, 05:37

В России подготовили ответ на случай «сокрушительных санкций»

Минфин: Россия диверсифицирует поставки в случае новых санкций США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fly Of Swallow Studio

Россия готова перестроить экспорт товаров, запрещённых для поставок в США, в случае введения жёстких санкций, сообщил замдиректора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику на форуме клуба «Валдай», обсуждая американо-китайскую торговую войну. Его слова приводит РБК.

В апреле сенаторы США Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь предложили законопроект, предусматривающий первичные и вторичные санкции против России, включая 500-процентные пошлины на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. Грэм назвал меры «разрушительными» для экономики РФ и в мае заявил о поддержке идеи в Сенате.

Кику отметил, что такие шаги США осложняют отношения с государствами, стремящимися к сотрудничеству с Россией, поскольку не все страны готовы следовать диктату Вашингтона, как показал опыт Китая. Он усомнился в одобрении законопроекта американскими законодателями и его экономической эффективности.

По данным российской таможни, торговый оборот с США упал до минимума с 1992 года — 3,5 млрд долларов. Россия экспортирует в США неподсанкционные товары: удобрения, ядерное топливо и платиновые металлы. Кику подчеркнул, что тарифные барьеры пока не введены, что связано с низким уровнем двусторонней торговли.

«Исходя из этого, можно подразумевать, что какие-либо тарифные ограничения против России не введены, в том числе с учётом низкого уровня двусторонних отношений, в том числе в торговле», — добавил он.

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Напомним, американский сенатор Линдси Грэм* объявил о широкой поддержке в Сенате для продвижения пакета антироссийских санкций. По его словам, законопроект, угрожающий России «сокрушительными» мерами, уже привлёк внимание и в Палате представителей, что открывает путь к его обсуждению.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

Оксана Попова
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