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Регион
12 мая, 18:48

ЕС введёт ограничения против 149 танкеров в рамках новых санкций против РФ

EuObserver: ЕС введёт санкции против 149 танкеров, которые связаны с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Евросоюзе планируют наложить санкции на 149 судов, которые якобы перевозят российскую нефть в обход западным санкциям. Эти ограничения войдут в 17-й пакет санкций против России, который утвердят 20 мая, сообщает EuObserver.

По информации издания, в Балтийском и Северном морях сейчас находятся примерно 25 нефтяных танкеров, предположительно относящихся к так называемому «теневому флоту». Эти суда, по мнению экспертов, создают риск экологических катастроф из-за возможных разливов нефти, а также инцидентов, связанных с повреждением подводных кабелей. EUobserver сообщает, что Еврокомиссия планирует включить эти и ещё 124 судна в чёрный список за помощь России в обходе санкций на экспорт нефти.
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Кроме того, в новый пакет санкций против России подпадут свыше 20 новых компаний. Их обвиняют в содействии Москве в обходе уже действующих ограничительных мер. В список, в частности, попали фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции.

Полина Никифорова
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