ЕС введёт ограничения против 149 танкеров в рамках новых санкций против РФ

В Евросоюзе планируют наложить санкции на 149 судов, которые якобы перевозят российскую нефть в обход западным санкциям. Эти ограничения войдут в 17-й пакет санкций против России, который утвердят 20 мая, сообщает EuObserver.

ЕС пока не готовит новых санкции против РФ в связи с переговорами по Украине

ЕС пока не готовит новых санкции против РФ в связи с переговорами по Украине

Кроме того, в новый пакет санкций против России подпадут свыше 20 новых компаний. Их обвиняют в содействии Москве в обходе уже действующих ограничительных мер. В список, в частности, попали фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции.