17-й пакет санкций ЕС затронет 20 компаний, якобы помогающих России в обходе ограничений
FT: Евросоюз введёт санкции ещё против 20 компаний, якобы помогающих России
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17-й пакет санкций против России коснётся более 20 новых компаний, которые обвиняют в помощи РФ в обходе существующих ограничений. В их число вошли фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции, сообщает британская газета Financial Times (FT).
Кроме того, санкции введут против 60 юридических и физических лиц из России и Китая. В чёрный список также попадут 149 нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота», который якобы используется для обхода ограничений на продажу нефти РФ. Данные предложения содержатся в проекте 17-го пакета санкций, который Еврокомиссия передала представителям стран — членов сообщества.
Ранее Life.ru уже сообщал, что в новом пакете могут быть указаны физические и юридические лица, а также танкеры, связанные с так называемым «теневым флотом». Ожидалось, что Еврокомиссия представить 17-й пакет санкций против России сегодня, 6 мая.