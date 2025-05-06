17-й пакет санкций ЕС затронет 20 компаний, якобы помогающих России в обходе ограничений

17-й пакет санкций против России коснётся более 20 новых компаний, которые обвиняют в помощи РФ в обходе существующих ограничений. В их число вошли фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Кроме того, санкции введут против 60 юридических и физических лиц из России и Китая. В чёрный список также попадут 149 нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота», который якобы используется для обхода ограничений на продажу нефти РФ. Данные предложения содержатся в проекте 17-го пакета санкций, который Еврокомиссия передала представителям стран — членов сообщества.