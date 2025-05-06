Еврокомиссия может уже во вторник представить 17-й пакет санкций против России, сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов. В новом пакете, как ожидается, будут указаны физические и юридические лица, а также танкеры, связанные с так называемым «теневым флотом». Однако новых товарных категорий в списке не появится — из-за возможных разногласий между странами ЕС.

«Ожидается, что Еврокомиссия представит 17-й пакет санкций против России сегодня. В него войдут люди, компании и дополнительные суда, но не новые ограничения на продукцию, поскольку это может вызвать несогласие в ряде столиц ЕС», — пишет издание.

В российском руководстве неоднократно подчеркивали, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад усиливает с 2014 года. В Москве заявляли, что Запад не готов признать неэффективность ограничительных мер, и напоминали, что даже в ряде западных стран всё чаще звучит мнение о бесполезности антироссийских санкций. Тем не менее американский сенатор Линдси Грэм* уже объявил о широкой поддержке в Сенате для продвижения пакета антироссийских санкций. По его словам, законопроект, угрожающий России «сокрушительными» мерами, уже привлёк внимание и в Палате представителей, что открывает путь к его обсуждению.