400 тысяч подписей: Словацкому президенту вручили петицию об отмене санкций против России

Внепарламентское Словацкое движение возрождения (SHO) передало в канцелярию президента страны Петера Пеллегрини петицию граждан с призывом провести референдум об отмене санкций против России. Об этом информирует агентство TASR.

«Канцелярия президента Словакии будет работать со списками петиции в полном соответствии с законом», — утверждают в департаменте по связям с общественностью лидера страны.

По данным журналистов, подписи под документом поставили почти 400 тысяч человек. При этом, согласно законам, для назначения референдума достаточно 350 тысяч подписей. Население Словакии составляет 5,5 миллиона человек.

Словакия является членом Европейского Союза, поэтому она обязана соблюдать введённые ЕС против России санкции. При этом власти страны признаются, что некоторые антироссийские ограничения негативно отражаются на жителях Словакии.