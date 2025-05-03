В Словакии допустили отмену европейских санкций против России

Введённые Евросоюзом антироссийские санкции могут отменить, но процесс не будет сиюминутным. Об этом рассказал вице-премьер парламента Словакии Тибор Гашпар.

«Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдёт сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и [другие] страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России», — приводит его слова РИА «Новости».

Собеседник агентства добавил, что лично он выступает за снятие санкций и возобновление полноценного торгового сотрудничества с Москвой. Однако Братиславе, как члену Евросоюза, приходится идти на компромиссы с остальными странами содружества по этому вопросу, отметил Гашпар.