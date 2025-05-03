В Словакии допустили отмену европейских санкций против России
Вице-премьер Словакии Гашпар: Санкции против РФ могут отменить, но не сиюминутно
Парламент Словакии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marek M
Введённые Евросоюзом антироссийские санкции могут отменить, но процесс не будет сиюминутным. Об этом рассказал вице-премьер парламента Словакии Тибор Гашпар.
«Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдёт сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и [другие] страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России», — приводит его слова РИА «Новости».
Собеседник агентства добавил, что лично он выступает за снятие санкций и возобновление полноценного торгового сотрудничества с Москвой. Однако Братиславе, как члену Евросоюза, приходится идти на компромиссы с остальными странами содружества по этому вопросу, отметил Гашпар.
Ранее Life.ru сообщал, что петиция на проведение референдума по отмене санкций против РФ собрала более 350 тысяч подписей в Словакии. Теперь её обязан рассмотреть президент республики Петер Пеллегрини.