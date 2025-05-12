ЕС пока не готовит новых санкции против РФ в связи с переговорами по Украине

Евросоюз в настоящее время не рассматривает введение новых санкций против России, если она отклонит предложение Запада о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщила Анитта Хиппер, представитель внешнеполитической службы ЕС, на брифинге в Брюсселе.

«В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию», — сказала она отвечая на вопрос о том, готовятся ли уже конкретные предложения по усилению ограничений.

По словам Хиппер, ЕС сейчас работает над 17-м пакетом антироссийских санкций, который, как ожидается, вступит в действие 20 мая.

