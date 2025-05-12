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Регион
12 мая, 11:47

ЕС пока не готовит новых санкции против РФ в связи с переговорами по Украине

Хиппер: ЕС не планирует вводить новые санкции, если РФ откажется от перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAIMAG

Евросоюз в настоящее время не рассматривает введение новых санкций против России, если она отклонит предложение Запада о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщила Анитта Хиппер, представитель внешнеполитической службы ЕС, на брифинге в Брюсселе.

«В этом отношении нет ничего конкретного, но мы продолжаем постоянно увеличивать давление на Россию», — сказала она отвечая на вопрос о том, готовятся ли уже конкретные предложения по усилению ограничений.

По словам Хиппер, ЕС сейчас работает над 17-м пакетом антироссийских санкций, который, как ожидается, вступит в действие 20 мая.

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Ранее стало известно, что под действие 17-го пакета санкций против России подпадут свыше 20 новых компаний. Их обвиняют в содействии Москве в обходе уже действующих ограничительных мер. В список, в частности, попали фирмы из Вьетнама, Сербии и Турции.

Наталья Демьянова
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