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Регион
12 мая, 08:46

Ермак из офиса Зеленского заявил, что новые санкции сделают России «очень больно»

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что возможные санкции США способны нанести России серьёзный ущерб, сообщает «РБК-Украина».

«Мне известны детали нового санкционного пакета. Он крайне жёсткий, и в случае введения может быть согласован с аналогичными мерами со стороны Европы, Великобритании, Канады и других стран. Это действительно будет очень болезненно», — отметил Ермак.

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Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы неофициально поддержал инициативу канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и главы правительства Польши Дональда Туска о введении санкций против России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что давление на Москву не приведёт к результатам в вопросе украинского урегулирования. По его словам, угроза новых ограничений в случае отказа от предложения о 30-дневном перемирии не поставила Россию в безвыходное положение.

Марина Фещенко
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