«Россия нам не враг»: Стармер попал под критику в Британии из-за угроз Путину
Кертен раскритиковал Стармера за заявление о санкциях для давления на Путина
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Лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен у себя в соцсети Х выразил недовольство политикой британского премьера Кира Стармера, который объявил о введении против России новых санкций с целью надавить на президента РФ Владимира Путина.
«Россия нам не враг», — написал Кертен в публикации.
Ранее президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер и глава правительства Польши Туск заявили, что введут против России санкции, если она не согласится на предложенное ими 30-дневное перемирие. В Кремле отреагировали на эти угрозы, напомнив, что РФ уже слишком давно имеет дело с ограничениями, чтобы их испугаться.