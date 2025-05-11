Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 мая, 14:31

«Россия нам не враг»: Стармер попал под критику в Британии из-за угроз Путину

Кертен раскритиковал Стармера за заявление о санкциях для давления на Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Suker

Лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен у себя в соцсети Х выразил недовольство политикой британского премьера Кира Стармера, который объявил о введении против России новых санкций с целью надавить на президента РФ Владимира Путина.

«Россия нам не враг», — написал Кертен в публикации.

Канцлер Германии выдвинул России ультиматум
Канцлер Германии выдвинул России ультиматум

Ранее президент Франции Макрон, премьер Британии Стармер и глава правительства Польши Туск заявили, что введут против России санкции, если она не согласится на предложенное ими 30-дневное перемирие. В Кремле отреагировали на эти угрозы, напомнив, что РФ уже слишком давно имеет дело с ограничениями, чтобы их испугаться.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Кир Стармер
  • Великобритания
  • Путин
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar