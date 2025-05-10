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Регион
10 мая, 04:53

Макрон, Туск и Стармер требуют от России согласиться на перемирие с Украиной

Лидеры Европы угрожают России санкциями при отказе от перемирия

Европейские лидеры угрожают РФ санкциями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Европейские лидеры угрожают РФ санкциями. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на 30-дневное полное прекращение огня на Украине. Инициатива, как подчёркивается, направлена на создание условий для мирных переговоров. К обращению также присоединились Соединённые Штаты.

Политики заявили о намерении усилить давление на Москву, если та откажется от предложенного плана. В документе подчёркивается, что цель перемирия — обеспечить основу для «справедливого и устойчивого мира».

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Примечательно, что украинская сторона ранее неоднократно нарушала объявленные перемирия, а запрет на переговоры с Россией до сих пор официально не отменён. Несмотря на это, западные лидеры возложили ответственность за реализацию инициативы исключительно на Москву.

Напомним, после беседы с Трампом Мерц анонсировал «фазу серьёзных переговоров» по Украине. По его словам, она начнётся после выходных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для лучшего понимания этого заявления необходимо дождаться разъяснений канцлера ФРГ.

Андрей Васильев
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