Лидеры Франции, Германии, Великобритании и Польши выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на 30-дневное полное прекращение огня на Украине. Инициатива, как подчёркивается, направлена на создание условий для мирных переговоров. К обращению также присоединились Соединённые Штаты.

Политики заявили о намерении усилить давление на Москву, если та откажется от предложенного плана. В документе подчёркивается, что цель перемирия — обеспечить основу для «справедливого и устойчивого мира».

Примечательно, что украинская сторона ранее неоднократно нарушала объявленные перемирия, а запрет на переговоры с Россией до сих пор официально не отменён. Несмотря на это, западные лидеры возложили ответственность за реализацию инициативы исключительно на Москву.