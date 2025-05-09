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9 мая, 11:03

Мерц после беседы с Трампом анонсировал «фазу серьёзных переговоров» по Украине

Мерц: После этих выходных начнётся фаза серьёзных переговоров по Украине

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / photocosmos1

После текущих выходных наступит время для «серьёзных переговоров» об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил новоиспечённый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой.

Мерц также поделился своими ожиданиями после беседы с президентом США Дональдом Трампом. Немецкому политику хотелось бы, чтобы в дальнейшем глава Белого дома усилил «давление на Россию». По его словам, после этих выходных должна наступить «фаза, во время которой смогут пройти серьёзные переговоры».

Почти как у Трампа: Мерц рассказал о проекте ЕС по мирному урегулированию на Украине
Почти как у Трампа: Мерц рассказал о проекте ЕС по мирному урегулированию на Украине

Ранее новоиспечённый канцлер Германии впервые поговорил по телефону с президентом США. Американский лидер обсудил с ним вопросы мирного урегулирования украинского конфликта и участие Европы в этом процессе.

Владимир Озеров
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