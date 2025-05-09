Мерц после беседы с Трампом анонсировал «фазу серьёзных переговоров» по Украине

После текущих выходных наступит время для «серьёзных переговоров» об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил новоиспечённый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой.

Мерц также поделился своими ожиданиями после беседы с президентом США Дональдом Трампом. Немецкому политику хотелось бы, чтобы в дальнейшем глава Белого дома усилил «давление на Россию». По его словам, после этих выходных должна наступить «фаза, во время которой смогут пройти серьёзные переговоры».