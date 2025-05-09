Мерц после беседы с Трампом анонсировал «фазу серьёзных переговоров» по Украине
Мерц: После этих выходных начнётся фаза серьёзных переговоров по Украине
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После текущих выходных наступит время для «серьёзных переговоров» об урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил новоиспечённый канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой.
Мерц также поделился своими ожиданиями после беседы с президентом США Дональдом Трампом. Немецкому политику хотелось бы, чтобы в дальнейшем глава Белого дома усилил «давление на Россию». По его словам, после этих выходных должна наступить «фаза, во время которой смогут пройти серьёзные переговоры».
Ранее новоиспечённый канцлер Германии впервые поговорил по телефону с президентом США. Американский лидер обсудил с ним вопросы мирного урегулирования украинского конфликта и участие Европы в этом процессе.