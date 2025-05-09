Почти как у Трампа: Мерц рассказал о проекте ЕС по мирному урегулированию на Украине
Мерц: ЕС подготовил коммюнике, схожее с идеей Трампа о перемирии на Украине
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / EPA / PIOTR POLAK
Европейский Союз подготовил проект мирной инициативы по Украине, практически повторяющий предложение главы Штатов Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, документ уже обсуждается с партнёрами по ЕС и может стать основой для переговоров о полномасштабном мирном урегулировании.
На совместной пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой Мерц подчеркнул, что временное прекращение огня создаст окно возможностей для дипломатии. При этом он избегал прямых оценок перспектив принятия плана всеми сторонами конфликта, лишь выразив надежду на благоразумие участников.
«Есть проект коммюнике <...>. Он по большей части совпадает с предложением [президента США] о 30-дневном прекращении огня. <...> Я надеюсь, что все стороны увидят в этом шанс сейчас действительно прийти через перемирие к переговорам о мирном соглашении», — сказал глава правительства ФРГ.
Напомним, 6 мая Фридрих Мерц вступил в должность канцлера ФРГ, однако при этом произошёл исторический для послевоенной Германии прецедент: он смог избраться на этот пост только со второй попытки, не набрав достаточно голосов в ходе первого голосования в парламенте (310 из необходимых 316). Вчера вечером стало известно, что глава немецкого правительства впервые в новой должности созвонился с Владимиром Зеленским, а сегодня у него состоялся телефонный разговор с президентом США.