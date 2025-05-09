Почти как у Трампа: Мерц рассказал о проекте ЕС по мирному урегулированию на Украине

Европейский Союз подготовил проект мирной инициативы по Украине, практически повторяющий предложение главы Штатов Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Как заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, документ уже обсуждается с партнёрами по ЕС и может стать основой для переговоров о полномасштабном мирном урегулировании.

На совместной пресс-конференции с главой Евросовета Антониу Коштой Мерц подчеркнул, что временное прекращение огня создаст окно возможностей для дипломатии. При этом он избегал прямых оценок перспектив принятия плана всеми сторонами конфликта, лишь выразив надежду на благоразумие участников.