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6 мая, 09:01

Германия без канцлера: Мерц выбывает из гонки после проигрыша в первом туре

Bild: Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ

Лидер ХДС Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Лидер ХДС Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц объявил об отказе от участия во втором туре выборов канцлера Германии, запланированном в Бундестаге на 6 мая. Об этом пишет Bild.

В этом случае Германия останется без нового канцлера по итогам голосования во вторник. Зарубежные поездки Мерца, запланированные на среду, оказались под угрозой срыва — он собирался посетить Париж и Варшаву.

Напомним, что Мерц не сумел заручиться абсолютным большинством голосов в первом раунде выборов канцлера в Бундестаге, оставшись без решающей поддержки для занятия высшего поста. Его поддержали 310 парламентариев, тогда как для победы требовалось не менее 316 голосов. Совместная фракция СДПГ и ХДС/ХСС располагает в Бундестаге 328 мандатами.

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Оксана Попова
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