Германия без канцлера: Мерц выбывает из гонки после проигрыша в первом туре

Фридрих Мерц объявил об отказе от участия во втором туре выборов канцлера Германии, запланированном в Бундестаге на 6 мая. Об этом пишет Bild.

В этом случае Германия останется без нового канцлера по итогам голосования во вторник. Зарубежные поездки Мерца, запланированные на среду, оказались под угрозой срыва — он собирался посетить Париж и Варшаву.