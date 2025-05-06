Германия без канцлера: Мерц выбывает из гонки после проигрыша в первом туре
Bild: Мерц решил отказаться от второго тура голосования на выборах канцлера ФРГ
Лидер ХДС Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Фридрих Мерц объявил об отказе от участия во втором туре выборов канцлера Германии, запланированном в Бундестаге на 6 мая. Об этом пишет Bild.
В этом случае Германия останется без нового канцлера по итогам голосования во вторник. Зарубежные поездки Мерца, запланированные на среду, оказались под угрозой срыва — он собирался посетить Париж и Варшаву.
Напомним, что Мерц не сумел заручиться абсолютным большинством голосов в первом раунде выборов канцлера в Бундестаге, оставшись без решающей поддержки для занятия высшего поста. Его поддержали 310 парламентариев, тогда как для победы требовалось не менее 316 голосов. Совместная фракция СДПГ и ХДС/ХСС располагает в Бундестаге 328 мандатами.