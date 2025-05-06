Бундестаг не поддержал кандидатуру Мерца для избрания канцлером

Фридрих Мерц — немецкий политик, лидер ХДС (Христианско-демократический союз) с 2022 года, кандидат на пост канцлера Германии на выборах 2025 года. Родился 11 ноября 1955 года в Брионе. Юрист по образованию, в 1989–1994 годах был членом Европарламента, затем депутатом Бундестага (1994–2009). С 2000 по 2002 год возглавлял парламентскую фракцию ХДС/ХСС. После ухода из политики работал в бизнесе, включая юридическую практику и советы директоров крупных компаний. Вернулся в политику в 2018 году, позиционируя себя как консерватор и сторонник экономического либерализма.