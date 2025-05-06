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6 мая, 08:23

Бундестаг не поддержал кандидатуру Мерца для избрания канцлером

Фридриху Мерцу не хватило голосов для избрания канцлером ФРГ в первом туре

Лидер ХДС Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Лидер ХДС Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / ЕРА

Лидер ХДС Фридрих Мерц не сумел заручиться абсолютным большинством голосов в первом раунде выборов канцлера в Бундестаге, оставшись без решающей поддержки для занятия высшего поста.

Фридриха Мерца поддержали 310 парламентариев, тогда как для победы требовалось не менее 316 голосов. Совместная фракция СДПГ и ХДС/ХСС располагает в Бундестаге 328 мандатами.

Фридрих Мерц — немецкий политик, лидер ХДС (Христианско-демократический союз) с 2022 года, кандидат на пост канцлера Германии на выборах 2025 года. Родился 11 ноября 1955 года в Брионе. Юрист по образованию, в 1989–1994 годах был членом Европарламента, затем депутатом Бундестага (1994–2009). С 2000 по 2002 год возглавлял парламентскую фракцию ХДС/ХСС. После ухода из политики работал в бизнесе, включая юридическую практику и советы директоров крупных компаний. Вернулся в политику в 2018 году, позиционируя себя как консерватор и сторонник экономического либерализма.

Также он выступает за усиление военной мощи Германии и придерживается антироссийской позиции во внешней политике. Так, он открыто поддерживал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus для нанесения ударов по территории России.

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Оксана Попова
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