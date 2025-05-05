В Кремле оценили перспективу отношений с Германией при новом канцлере Мерце
Песков: Москва будет оценивать будущего канцлера ФРГ Мерца по его действиям
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Москва будет тщательно анализировать как заявления, так и действия будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. При этом РФ уже отмечала недружественные высказывания политика в контексте отношений между Россией и Германией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы будем смотреть на действия. И на слова, но прежде всего — на действия следующего канцлера», — сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, некоторые прежние заявления Мерца не свидетельствовали о его готовности работать над улучшением отношений между РФ и ФРГ.
В феврале в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, а сейчас формируется новое правительство. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем является старшим партнёром правящей коалиции.
Мерц выступает за усиление военной мощи Германии и придерживается антироссийской позиции во внешней политике. Так, он открыто поддерживал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus для нанесения ударов по территории России.