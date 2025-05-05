День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 10:05

В Кремле оценили перспективу отношений с Германией при новом канцлере Мерце

Песков: Москва будет оценивать будущего канцлера ФРГ Мерца по его действиям

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Москва будет тщательно анализировать как заявления, так и действия будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. При этом РФ уже отмечала недружественные высказывания политика в контексте отношений между Россией и Германией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы будем смотреть на действия. И на слова, но прежде всего — на действия следующего канцлера», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, некоторые прежние заявления Мерца не свидетельствовали о его готовности работать над улучшением отношений между РФ и ФРГ.

В феврале в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, а сейчас формируется новое правительство. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем является старшим партнёром правящей коалиции.

«Хочет встроиться в повестку»: В Госдуме объяснили слова Мерца об ударе по Крымскому мосту
«Хочет встроиться в повестку»: В Госдуме объяснили слова Мерца об ударе по Крымскому мосту

Мерц выступает за усиление военной мощи Германии и придерживается антироссийской позиции во внешней политике. Так, он открыто поддерживал передачу Украине дальнобойных ракет Taurus для нанесения ударов по территории России.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Германия
  • Дмитрий Песков
  • Фридрих Мерц
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar