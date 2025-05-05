В Кремле оценили перспективу отношений с Германией при новом канцлере Мерце

Москва будет тщательно анализировать как заявления, так и действия будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. При этом РФ уже отмечала недружественные высказывания политика в контексте отношений между Россией и Германией, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы будем смотреть на действия. И на слова, но прежде всего — на действия следующего канцлера», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, некоторые прежние заявления Мерца не свидетельствовали о его готовности работать над улучшением отношений между РФ и ФРГ.

В феврале в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, а сейчас формируется новое правительство. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Фридрихом Мерцем является старшим партнёром правящей коалиции.