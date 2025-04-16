Объявивший России войну кандидат в канцлеры ФРГ теряет союзников из-за безумной идеи с Taurus
Bloomberg: Мерц разозлил партнёров по коалиции словами о ракетах Taurus для ВСУ
Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС /АР
Лидер блока ХДС/ХСС и предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц умудрился разозлить своих партнёров по коалиции своими громкими заявлениями о необходимости поставок крылатых ракет Taurus украинским военным для продолжения конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg.
«Мерц разозлил предполагаемых партнёров по коалиции, заявив, что Германия под его руководством поставит Украине крылатые ракеты Taurus», — сказано в материале.
Мерцу, как утверждается в публикации, партнёры мягко намекнули, что решение с поставками ракет украинским военным имеет множество доводов против, поэтому спешить с выводами точно не следует.
Ранее Фридрих Мерц допустил, что Германия отправит Киеву крылатые ракеты Taurus, которые якобы можно будет использовать для ударов по Крымскому мосту. Но сделать это страна будет готова лишь в том случае, если решение одобрят государства ЕС. В Госдуме назвали инициативу Мерца безумной. При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что немецкий политик фактически «объявил войну России».