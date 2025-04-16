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Регион
16 апреля, 12:54

Объявивший России войну кандидат в канцлеры ФРГ теряет союзников из-за безумной идеи с Taurus

Bloomberg: Мерц разозлил партнёров по коалиции словами о ракетах Taurus для ВСУ

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС /АР

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС /АР

Лидер блока ХДС/ХСС и предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц умудрился разозлить своих партнёров по коалиции своими громкими заявлениями о необходимости поставок крылатых ракет Taurus украинским военным для продолжения конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

«Мерц разозлил предполагаемых партнёров по коалиции, заявив, что Германия под его руководством поставит Украине крылатые ракеты Taurus», — сказано в материале.

Мерцу, как утверждается в публикации, партнёры мягко намекнули, что решение с поставками ракет украинским военным имеет множество доводов против, поэтому спешить с выводами точно не следует.

«Приведут к дальнейшей эскалации»: В Кремле отреагировали на слова Мерца о поставке Taurus Киеву
«Приведут к дальнейшей эскалации»: В Кремле отреагировали на слова Мерца о поставке Taurus Киеву

Ранее Фридрих Мерц допустил, что Германия отправит Киеву крылатые ракеты Taurus, которые якобы можно будет использовать для ударов по Крымскому мосту. Но сделать это страна будет готова лишь в том случае, если решение одобрят государства ЕС. В Госдуме назвали инициативу Мерца безумной. При этом лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что немецкий политик фактически «объявил войну России».

Татьяна Миссуми
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