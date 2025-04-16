Объявивший России войну кандидат в канцлеры ФРГ теряет союзников из-за безумной идеи с Taurus

Лидер блока ХДС/ХСС и предполагаемый будущий канцлер Германии Фридрих Мерц умудрился разозлить своих партнёров по коалиции своими громкими заявлениями о необходимости поставок крылатых ракет Taurus украинским военным для продолжения конфликта с Россией. Об этом пишет Bloomberg.

«Мерц разозлил предполагаемых партнёров по коалиции, заявив, что Германия под его руководством поставит Украине крылатые ракеты Taurus», — сказано в материале.