«Хочет встроиться в повестку»: В Госдуме объяснили слова Мерца об ударе по Крымскому мосту
Депутат Белик: Мерц хочет примкнуть к антироссийской риторике Лондона и Парижа
Фридрих Мерц. Обложка © Gettyimages / Pool
Готовящийся занять пост канцлера Германии Фридрих Мерц не просто так заявил, что немецкие ракеты Taurus могли бы использоваться ВСУ для удара по Крымскому мосту. Немецкий политик хочет примкнуть к антироссийскому дуэту Британии и Франции. Об этом «Газете.ru» сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
По его словам, с помощью таких заявлений Мерц хочет влиться в круг британских и французских политиков, которые продвигают идеи эскалации украинского конфликта. Крымский мост — это символ воссоединения России с Крымом, который уже давно снится в кошмарах руководству западных стран, подчеркнул парламентарий.
По его словам, ФРГ с удовольствием поставит Киеву ракеты Taurus, но неизвестно, как на такой шаг отреагирует Евросоюз и новая правительственная коалиция с социал-демократами. Не все немецкие депутаты хотят обострения ситуации на Украине, подытожил Белик.
Напомним, ранее Фридрих Мерц допустил, что Германия отправит Киеву крылатые ракеты Taurus. Но сделать это страна будет готова лишь в том случае, если это одобрят государства ЕС. В Госдуме назвали такое решение безумным, а в Кремле констатировали, что будущий немецкий канцлер является ярым сторонником помощи Киеву.