Готовящийся занять пост канцлера Германии Фридрих Мерц не просто так заявил, что немецкие ракеты Taurus могли бы использоваться ВСУ для удара по Крымскому мосту. Немецкий политик хочет примкнуть к антироссийскому дуэту Британии и Франции. Об этом «Газете.ru» сообщил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, с помощью таких заявлений Мерц хочет влиться в круг британских и французских политиков, которые продвигают идеи эскалации украинского конфликта. Крымский мост — это символ воссоединения России с Крымом, который уже давно снится в кошмарах руководству западных стран, подчеркнул парламентарий.