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14 апреля, 11:18

«Экономическая агония»: Правление Мерца в Германии сравнили с эпохой Брежнева

BZ: Политическая ситуация в Германии схожа с эпохой Брежнева в СССР

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

В Германии сравнили правление лидера блока ХДС/ХСС и возможного канцлера страны Фридриха Мерца с эпохой генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) пишет, что советский правитель довёл СССР до «экономической агонии». В ближайшее время эта же участь настигнет ФРГ.

«Диагноз 68-летнего бывшего советского гражданина, прожившего в Восточном Берлине более тридцати лет: «Сейчас как в брежневскую эпоху». <...> Мы видим политические круги, которые не управляют, а администрируют, говорит мой отец. Никакого видения, никакого промышленного будущего, никакого реального плана — только статус-кво как смысл жизни», — пишет BZ.

По мнению автора статьи, политические круги занимаются администрированием, а не правлением. В стране наблюдается упадок химической промышленности, а также бюрократическая неразбериха и непонятная пенсионная политика.

Ранее Life.ru сообщал, что Мерц обвинил Россию в ежедневных атаках на инфраструктуру данных Германии. Он подчеркнул необходимость усиления защиты от подобных атак, не вдаваясь в детали мер. Он также призвал активнее отстаивать ценности свободы и демократии.

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Полина Никифорова
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