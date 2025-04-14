В Германии сравнили правление лидера блока ХДС/ХСС и возможного канцлера страны Фридриха Мерца с эпохой генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Немецкая газета Berliner Zeitung (BZ) пишет, что советский правитель довёл СССР до «экономической агонии». В ближайшее время эта же участь настигнет ФРГ.

«Диагноз 68-летнего бывшего советского гражданина, прожившего в Восточном Берлине более тридцати лет: «Сейчас как в брежневскую эпоху». <...> Мы видим политические круги, которые не управляют, а администрируют, говорит мой отец. Никакого видения, никакого промышленного будущего, никакого реального плана — только статус-кво как смысл жизни», — пишет BZ.

По мнению автора статьи, политические круги занимаются администрированием, а не правлением. В стране наблюдается упадок химической промышленности, а также бюрократическая неразбериха и непонятная пенсионная политика.