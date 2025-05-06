Шольц пожелал удачи на посту канцлера своему преемнику Мерцу

В своей прощальной речи на посту канцлера Германии Олаф Шольц обратился к преемнику Фридриху Мерцу, который может официально вступить в должность уже во вторник. Шольц пожелал ему успехов и удачи в решении задач и вызовов, с которыми столкнётся новое правительство.

Трансляция торжественной церемонии, знаменующей окончание эры Шольца, велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Бывший канцлер подчеркнул приверженность традициям мирной передачи власти.

«В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал экс-канцлер ФРГ.