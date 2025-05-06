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6 мая, 03:20

Шольц пожелал удачи на посту канцлера своему преемнику Мерцу

Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul / photocosmos1

Олаф Шольц и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul / photocosmos1

В своей прощальной речи на посту канцлера Германии Олаф Шольц обратился к преемнику Фридриху Мерцу, который может официально вступить в должность уже во вторник. Шольц пожелал ему успехов и удачи в решении задач и вызовов, с которыми столкнётся новое правительство.

Трансляция торжественной церемонии, знаменующей окончание эры Шольца, велась на правительственном YouTube-канале Phoenix. Бывший канцлер подчеркнул приверженность традициям мирной передачи власти.

«В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал экс-канцлер ФРГ.

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Эти слова прозвучали на фоне заявления Мерца о возможной поставке Украине крылатых ракет Taurus, способных, по оценкам экспертов, поражать стратегические объекты в Крыму, включая Крымский мост. Однако будущий канцлер уточнил, что такое решение потребует обязательного согласования с партнёрами по ЕС. В Москве эту инициативу назвали безумной.

Артём Гапоненко
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